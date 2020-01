Microsoft quiere eliminar todo el dióxido de carbono que ha emitido

La compañía creadora de software dio a conocer sus planes de reducir el dióxido de carbono de la atmósfera invirtiendo un capital inicial de mil millones de dólares. Microsoft se comprometió a convertirse en carbono neutro — estado en el que las emisiones de gases efecto invernadero equivalen a cero — para 2030.

El costo de la tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto es alto y no es fácil de conseguir en el mercado. Sin embargo, la compañía cuenta con un fondo de innovación climática que le proporcionará dinero durante los próximos cuatro años para inversiones de capital.



"Mil millones de dólares es mucho y muy poco al mismo tiempo cuando se piensa en el nivel de inversión que probablemente se necesitará", así lo manifestó Brad Smith presidente de la compañía.



Las altas emisiones dióxido de carbono son producidas especialmente por la quema de combustible en procesos industriales, esto ocasiona lo que llamamos el efecto invernadero, que es la elevación de la temperatura en la atmósfera terrestre, que a largo plazo hará inhabitable la vida en la tierra, es por eso que La captura de CO2 es una técnica recomendada para empresas con grandes centrales eléctricas o plantas industriales.



Microsoft también pretende eliminar todo el dióxido de carbono que ha emitido directamente o por consumo electrónico desde 1975, año de su fundación. Y mientras reduce sus emisiones quiere ayudar a disminuir la cantidad de carbono liberado al medio ambiente por sus proveedores y clientes.

Sin embargo, aún no está claro cuál será el mecanismo a utilizar para este propósito, pero ya comenzó a considerar opciones para lograrlo. El gigante tecnológico dijo que en diez años sus edificios, automóviles y centros tecnológicos usarán energía 100 por ciento renovable.



Después de que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, decidiera retirar al país del acuerdo climático de París en 2017 por lo considerarlo demasiado costoso, compañías como Amazon anunciaron su compromiso climático para cumplir con los acuerdos estipulados en dicho tratado e invitó a otras empresas a seguir con la iniciativa.



A pesar de ello, Amazon y Microsoft han sido fuertemente criticadas por proveer software y servicios en la nube a compañías de petróleo y gas como Chevron Corporation y BP.



Elizabeth Jardim activista de Greenpeace manifestó que "si bien hay mucho que celebrar en el anuncio de Microsoft, no se resuelve un gran vacío: los esfuerzos de Microsoft para ayudar a las compañías de combustibles fósiles a perforar más petróleo y gas con aprendizaje automático y otras tecnologías de inteligencia artificial", Mientras la compañía no finalice sus contratos con las compañías de petróleo no se convertirá realmente en carbono neutro, dice Jardin.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET