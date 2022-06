Los últimos 15 años han visto una explosión de contenido digital,que se renueva constantemente, gracias a la aparición de las redes sociales y la llegada de los celulares inteligentes.



En los foros se popularizaron los memes como una fuente de humor diario o crítica ante alguna coyuntura, pues podían ser creados por cualquier persona con facilidad. Con el tiempo, estas imágenes se han vuelto una constante en las redes y, de hecho, hay unos tan populares que ya se han convertido en ‘clásicos’ del internet.

Ahora, algunos de esos memes, que han sido populares durante los últimos años, son subastados para que coleccionistas de arte los adquieran a precios exorbitantes. Es el caso del conocido meme del ‘Nyan Cat’, una ilustración sencilla de un gato con cuerpo de torta y que deja una estela arcoiris sobre un cielo estrellado.

Foto: iStock

La ilustración fue vendida por casi 600 mil dólares, es decir algo más de dos mil millones de pesos, como un NFT. A parte de este meme, otros clásicos como el GIF de unos hombres ghaneses bailando mientras cargan un ataúd, o ‘Disaster Girl’, de una niña sonriendo de manera pícara con un incendio detrás de ella, se han vendido por valores entre el medio millón y el millón de dólares, alcanzando los 4 mil millones de pesos por imagen.

La venta de los memes y la nueva economía

El creador de ‘Nyan Cat’, el puertorriqueño Chris Torres, explicó a la agencia de noticias ‘EFE’ que se ha vuelto un experto en la economía de los memes, y ayuda a otros creadores de este tipo de contenido a monetizar sus piezas y la viralidad.

Hace diez años que su ilustración se volvió una insignia del internet, cuando la incluyó en un video de YouTube. Posteriormente se convirtió en un GIF y hasta crearon una canción para el gatito arcoiris. A pesar de la popularidad que alcanzó su obra, nunca vio un peso por ninguna de esas interpretaciones.

Ahora, con el mercado de NFTs, ha conseguido monetizar ‘Nyan Cat’ al subastarla por Ethereum.

Foto: Tomado de redes sociales.

“Lo iba a vender barato, el precio de salida era 1 Ethereum, poco menos de dos mil dólares”, explicó Torres, pero la sorpresa llegó cuando las ofertas subieron su precio a 300 Ethereum, casi 600 mil dólares.

Gracias a su inesperado éxito, ha ayudado a otros creadores a vender sus memes. Tal es el caso del GIF de los ghaneses bailando mientras cargan el ataúd, que se vendió en más de un millón de dólares, casi 4 mil millones de pesos. De este valor, los creadores donaron la mitad a diversas fundaciones.

Por su parte, Torres habla de una nueva área financiera, la ‘memeconomía’ en la que estos NFTs representan una transformación para la comercialización del arte. El puertorriqueño ha colaborado con Snoop Dogg y el DJ Steve Aoki, creando versiones de ‘Nyan Cat’ personalizadas para representar a los artistas.

¿Qué es un NFT?

Un Token No Fungible (Non Fungible Token en inglés) es una imagen digital que tiene un código único e irrepetible. Eso es lo que realmente se vende, pues el recuadro puede ser compartido de forma infinita, pero el código que lo representa no.

Han revolucionado el mercado del arte digital, pues se cotizan en diversas criptomonedas en el mundo, que a pesar de una reciente caída en sus precios, las más fuertes como Ethereum siguen valuadas a 1700 dólares por unidad. Es decir, una de estas criptomonedas tiene un valor de más de seis millones de pesos.

Así las cosas, las creaciones y diseños virtuales pueden ser subastados en mercados de criptomonedas a través de NFTs y entrar a las colecciones digitales de aficionados y críticos del arte digital.

