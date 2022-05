El propósito de Mark Zuckerberg de llevar la realidad a un entorno virtual llamado metaverso va avanzando cada vez más y ahora se estima que, si la adopción y el impacto de este proyecto evolucionan de manera similar a la tecnología móvil, podría contribuir en 2,8 por ciento al producto interno bruto (PIB) global en el décimo año después de que comience su acogida en el mundo.



(Puede leer también: Tortas, gaseosas y otros productos ‘tech’ que entran al mercado digital)

Expertos de Analysis Group, una de las firmas consultoras de economía internacional más relevantes en el mundo, publicaron un informe en el que analizaron el aporte del metaverso en la siguiente década. Para Latinoamérica, se estima que la participación del metaverso en el PIB al completar el décimo año llegue al 5 por ciento y, si la adopción se iniciara en el 2022, la contribución total en la región sería de 320.000 millones de dólares.



Este análisis, llamado The Potential Global Economic Impact of the Metaverse, indicó que al igual que la tecnología móvil, se espera que el metaverso tenga aplicaciones de gran alcance, con el potencial de transformar una amplia gama de sectores económicos como educación, atención de la salud, manufactura, capacitación laboral, comunicaciones, entretenimiento y comercio minorista.



Los investigadores seleccionaron la tecnología móvil como una referencia adecuada debido a las similitudes con el metaverso respecto a la forma en la que combinó innovaciones existentes para alterar de manera fundamental los escenarios tecnológicos y económicos a nivel mundial.



(Le puede interesar: Dónde y cómo vender su trabajo y arte como NFT en internet)



No obstante, también se tomaron en cuenta investigaciones previas sobre tecnologías innovadoras para estudiar el potencial proceso de adopción y el posible impacto económico del metaverso.



Los autores del estudio fueron Laurits Christensen, director general, y Alex Robinson, gerente, de Analysis Group, con el apoyo de un equipo de economistas que se basó también en investigaciones sobre los ciclos de desarrollo de tecnologías innovadoras y en datos de dominio público sobre la implementación y adopción de la tecnología móvil durante varios años, con el objetivo de evaluar los impactos directos, indirectos y catalíticos o estimulantes de estos proyectos.



Con esto, también lograron estimar el impacto en otras regiones del mundo. En Asia Pacífico, la participación en el PIB sería del 2,3 por ciento con una contribución de 1,04 billones de dólares; en Estados Unidos representaría el 2,3 por ciento del PIB también, pero su contribución sería de 560.000 millones de dólares; en Europa, la presencia del metaverso influiría en un 1,7 por ciento en el PIB con un aporte de 440.000 millones de dólares. La participación en el PIB de Canadá sería del 0,9 por ciento y se estima que la contribución sería de 3,01 billones de dólares.



Sin embargo, Latinoamérica no es la región que más tendría impacto en su PIB, de acuerdo con el estudio, en Oriente Medio, África del Norte y Turquía (Menat), la participación del metaverso sería del 6,2 por ciento con una contribución de unos 360.000 millones de dólares.



(Lea además: Lanzan el primer mercado latinoamericano NFT acuñado en bitcoin)

Proyecciones a 2025

Por su parte, un reporte de Boston Consulting Group (BCG) proyecta que el metaverso habrá creado un mercado de $ 250.000 millones a $ 400.000 millones de dólares para 2025.



El estudio indica que quienes deseen invertir en este universo deberán entender que será un mercado que tendrá cuatro principales componentes: la creación de infraestructura; el desarrollo de los mundos inmersivos (m-worlds), que darán forma a este universo; la economía de activos virtuales (criptomonedas y NFT), donde a medida que el metaverso crezca en popularidad estos activos generarán un valor económico que será intercambiado entre usuarios y empresas; y el hardware y software AR/VR/MR (realidad extendida), el cual les permitirá a los usuarios ingresar e interactuar sensorialmente.



Por su parte, a medida que crezcan estas bases tecnológicas, también lo harán las ventas de hardware, software, aplicaciones y contenido AR y VR para acoplarse a este universo. Solo esta sección del metaverso se proyecta a ser un mercado de casi 50.000 millones de dólares para 2025.



(Le recomendamos: Se buscan retos para tecnologías de cuarta revolución)

Llegada del metaverso

A finales del 2021, Juan Pablo Consuegra, quien era el director de Meta para la región Andina, explicó en una entrevista exclusiva para este periódico que es muy difícil predecirlo.



Sin embargo, desde su perspectiva estimaba que estamos hablando de un espacio de entre 5 y 10 años para que el metaverso se consolide como debe hacerlo.



No obstante, la fuerza que está adquiriendo esta nueva propuesta de realidad cibernética está acaparando cada vez más la atención de las empresas, las cuales están empezando a crear unidades tecnológicas para ingresar al metaverso una vez que los usuarios entren allí de forma masiva.



TECNÓSFERA