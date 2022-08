Meta ha sido demandada por utilizar los datos médicos de pacientes para generar anuncios dirigidos en base a las enfermedades que presentaban. Varios hospitales de Estados Unidos han utilizado el rastreador Meta Pixel, con el cual terminaron violando la privacidad de sus clientes.

“La empresa matriz de Facebook, Meta, y los principales hospitales de EE. UU. violaron las leyes de privacidad médica con una herramienta de seguimiento que envía información de salud a Facebook, alegan dos demandas colectivas propuestas”, afirma The Verge.



Meta Pixel es el principal causante de los litigios. “Las demandas, presentadas en el Distrito Norte de California en junio y julio, se centran en la herramienta de seguimiento Meta Pixel. Esta se puede instalar en sitios web para proporcionar análisis en los anuncios de Facebook e Instagram. También recopila información sobre cómo las personas hacen click e ingresan información en esos sitios web”, añade el medio.



En la primera, se afirma que a la víctima le apareció publicidad en base a lo que padecía. “En una de las demandas, una paciente dice que su información médica fue enviada a Facebook por la herramienta Meta Pixel en los portales de pacientes de la Universidad de California en San Francisco y Dignity Health (esos hospitales también son demandados en la demanda). Luego, a la paciente se le mostraron anuncios dirigidos a sus afecciones cardíacas y de rodilla”, agrega el portal estadounidense.



En la segunda, se señala que la información médica de los pacientes han sido vulnerados. “La otra demanda, de un paciente del Sistema de Salud MedStar en Baltimore, Maryland, alega que al menos 664 proveedores de atención médica han enviado datos médicos a Facebook a través de Meta Pixel”, afirma el sitio web.



Debido a la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, siglas de Health Insurance Portability and Accountability Act), las organizaciones de atención médica necesitan el consentimiento real del paciente para compartir información de salud, que permita identificarlos, con grupos externos.



Por su parte, la compañía tecnológica señala que habían tomado las medidas correspondientes, pero los demandantes dicen lo contrario. “Meta dice que requiere que los grupos que usan Meta Pixel tengan derecho a compartir datos antes de enviarlos a Facebook y que filtra los datos confidenciales de salud. Las demandas alegan que Meta no aplica esas políticas a sabiendas y que colocó el Pixel en los sitios web de las organizaciones de atención médica a pesar de saber que recopilaría información de salud personal”, concluye el medio.

Más noticias

Xbox Game Pass y Gold: estos son los nuevos juegos que llegarán en agosto

Las prioridades TIC del Gobierno Petro