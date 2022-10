A través de su 'Meta Connect', Mark Zuckerberg y sus ejecutivos presentaron las nuevas movidas de la compañía para expandir la realidad virtual y su idea del metaverso.



Al inicio de la transmisión, anunciaron la llegada de series y películas para disfrutarlas en realidad virtual. Próximamente, los usuarios de lentes Oculus podrán disfrutar de programas como 'The Office' en realidad virtual y con amigos.

Por otro lado, Horizon Worlds, la aplicación social en realidad virtual de Meta, llegará también con una versión web de modo que no solo se necesite de gafas para disfrutar de los eventos alojados en el metaverso.



Así mismo, incluirán una nueva función social que permitirá compartir 'reels' desde el metaverso en Instagram y Facebook.



Por otro lado, la compañía no desconoce la importancia de los videojuegos en la experiencia de los entusiastas de la realidad virtual y anunció la llegada de grandes títulos de forma nativa, es decir, sin la necesidad de un computador o consola externa.



Uno de esos títulos es Iron Man VR, videojuego que salió originalmente en PlayStation 4 y PSVR. Pero esta no fue la única sorpresa: Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunció la llegada de Xbox Cloud Gaming, lo que se traduce en la posibilidad de jugar en 2D los títulos de Game Pass con calidad de Xbox Series X. Por otro lado, Among US VR ya tiene fecha de lanzamiento oficial: 10 de noviembre.



Pero más allá del componente entretenimiento y social, Meta quiere seguir apostándole a los lentes de realidad virtual como una herramienta para el trabajo diario.



En este sentido, Zuckerberg anunció que 'Workrooms' implementará la función de agregar modelos 3D, de cara a que diseñadores,a arquitectos y carreras afines puedan sacarle provecho para trabajar en sus proyectos.

Nuevos visores Meta Quest Pro

Mark Zuckerberg presentó oficialmente las Meta Quest Pro, el visor más delgado que haya lanzado la compañía, con unos controles rediseñados que no cuentan con el tradicional halo y cámaras de alta resolución y a color para brindar una experiencia más inmersiva de realidad mixta y aumentada.



Estos nuevos visores cuentan con lentes pancakes, un procesador Qualcomm XR2+ y sensores que capturan las expresiones faciales de los usuarios. Por el lado de los controladores, estos tienen gatillos hápticos, sensores y puntas como de lápiz para dibujar intuitivamente en la realidad virtual y aumentada.



En caso de tener unas Meta Quest 2 y querer disfrutar de los controladores rediseñados y más precisos de las Meta Quest Pro, los usuarios podrán comprarlos por separado por 300 dólares.

​

"Este es un dispositivo de alta calidad para profesionales y quienes quieren la experiencia más avanzada en realidad virtual", señaló Zuckerberg.



La preventa de las Meta Quest Pro comienza este martes con un precio de 1.499 dólares y empezarán a llegar a a partir del 25 de octubre.

Avatares rediseñados y con piernas

Meta sigue sumando características y rediseños a sus vatares. En esta ocasión, con las llegada de las Meta Quest Pro, la representación virtual de los usuarios adquirirán expresiones faciales.



Pero la novedad no termina ahí. A través de IA, los visores serán capaces de predecir las posiciones correctas de las extremidades para dotar a los avatares de movimientos más realistas y... ¡piernas! Un salto considerable en tanto el usuario no necesita revestirse de sensores.



Por otro lado, la compañía anunció que a finales de este año saldrá la tienda para avatares, donde se podrá comprar ropa y accesorios para personalizarlos.