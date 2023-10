Meta desarrolla un visor de realidad mixta más barato para competir con el Vision Pro

La empresa tecnológica Meta está inmersa en la creación de un nuevo modelo de su popular visor de realidad mixta, el Meta Quest, con el objetivo de ofrecerlo a un precio más asequible y sin necesidad de controladores. Este movimiento se produce en un intento de competir con el visor Vision Pro, según adelantó el analista Mark Gurman.

La compañía tiene programado el lanzamiento de su última innovación, el visor de realidad mixta Meta Quest 3, para este mismo mes, prometiendo una experiencia de alta resolución a todo color. Mientras tanto, Apple tiene previsto lanzar el Vision Pro a principios del próximo año, tal como lo anunció en su presentación oficial.

Ambas compañías no solo están enfocadas en el lanzamiento de sus respectivos dispositivos, sino también en el desarrollo de modelos futuros que atraigan a los usuarios. En el caso de Meta, buscan una opción más económica y sin necesidad de controladores, permitiendo a las personas interactuar con el visor mediante gestos de manos, en un esfuerzo por mantenerse competitivos frente a Apple.



Esta información proviene de Mark Gurman, analista y periodista, quien compartió en su boletín informativo 'Power ON' de 'Bloomberg' las declaraciones de una fuente cercana a Meta, que expresó que la compañía siente cierta "inquietud ante Apple".



Meta tiene como objetivo principal competir en términos de precio con los visores de Apple, una estrategia que ya ha puesto en marcha, ya que el Meta Quest 3 tendrá un precio inicial de 549,99 euros, mientras que el Vision Pro de Apple ascenderá a 3.499 dólares (alrededor de 3.265 euros al cambio actual). Según Gurman, Meta planea ofrecer su próximo modelo por aproximadamente 300 dólares.



Este es lo que debes saber de las nuevas Meta Quest 3:



- Diseñado para realidad mixta (Aumentada y Virtual)

- Diseño más compacto (vs. Quest 2)

- 2X desempeño gráfico (vs. Quest 2)

- $499 USD con todo y controles (USA obviamente) pic.twitter.com/drDpdE1Edm — Charlie Sebastian (@charl1sebas) September 30, 2023

Para reducir los costos y lograr un precio más asequible, Meta tiene previsto diseñar un modelo similar al Meta Quest 3 pero con componentes más económicos, centrándose en el mercado de gama media, mientras que el Meta Quest Pro se enfocará en la gama alta.



Además, la compañía planea eliminar el uso de controladores con el visor, permitiendo a los usuarios controlarlo mediante gestos de manos. Cabe señalar que el Vision Pro de Apple ya incorpora esta tecnología, junto con un sistema de seguimiento ocular.



La compañía dirigida por Mark Zuckerberg está trabajando en un nuevo modelo que ofrecerá una tecnología de realidad mixta sin controladores y a un precio asequible. Sin embargo, la empresa podría realizar ajustes en función de las novedades que presente Apple, con el fin de mantenerse como su principal competidor, según Gurman.

Vision Pro con lentes graduadas

Por su parte, Apple está trabajando en la creación de un diseño más ligero y cómodo para su visor, ya que el actual Vision Pro ha generado problemas de tensión en el cuello durante las pruebas realizadas.



Otra opción que el gigante tecnológico está considerando para mejorar la experiencia de sus usuarios es la integración de lentes graduadas directamente en el dispositivo. En este sentido, la compañía se ha asociado con Zeiss, una empresa especializada en lentes, para llevar a cabo esta integración, informó el analista.



De esta manera, los compradores de un visor de Apple podrán adquirirlo con lentes graduadas preinstaladas, lo que eliminaría la necesidad de utilizar gafas al utilizar el dispositivo.

