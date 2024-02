Meta no se responsabiliza de los robos de cuentas mediante el uso de números reciclados

Las cuentas de Facebook e Instagram se encuentran en una situación de riesgo debido a una práctica común en las compañías telefónicas: el reciclaje de números de teléfono.

Esta situación ha generado una gran preocupación entre los usuarios, quienes se encuentran vulnerables ante la posibilidad de que sus cuentas sean robadas por personas que obtienen su número telefónico reasignado.

El proceso de robo de cuentas mediante números reciclados es relativamente sencillo. Cuando un usuario da de baja su número de teléfono, este queda en un periodo de espera antes de ser reasignado a otra persona.



Si el usuario original no ha desvinculado su número de teléfono de las plataformas digitales como Facebook e Instagram durante este tiempo, el nuevo propietario del número puede acceder sin problema a las cuentas del usuario anterior.

Un usuario de Reddit, conocido como "malfeasancee", compartió su experiencia al descubrir que, al iniciar sesión en Instagram con su nuevo número de teléfono, entró accidentalmente a la cuenta de otra persona.



Sorprendido por este hecho, decidió probar el mismo proceso en otras plataformas como TikTok, Snapchat, Amazon, Facebook y Messenger, con resultados similares. En todas las plataformas, "las cuentas eran fácilmente accesibles con el nuevo número de teléfono".

¿Por qué es posible este tipo de robo?



Las plataformas digitales permiten a los usuarios recuperar sus contraseñas mediante un código de verificación enviado a su número de teléfono. Esto significa que si un atacante tiene acceso al número de teléfono de un usuario, puede restablecer su contraseña sin necesidad de conocer su nombre de usuario o contraseña original.

¿Qué dice Meta?

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, señaló que no se responsabiliza por el robo de cuentas mediante números reciclados.



La compañía argumenta que "no tiene control sobre los proveedores de telecomunicaciones que remiten números de teléfono", ni sobre los usuarios que mantienen "un número de teléfono vinculado a su cuenta de Facebook que ya no está registrado para ellos".



Así lo ha manifestado la propietaria de Instagram y Facebook en declaraciones a 'The Register', luego de la alerta del consultor de privacidad Alexander Hanff, enviada a Meta, informando de este tipo de problemas.

Meta reconoció que hay situaciones en las que un usuario, con un número de teléfono reciclado "podría activar un restablecimiento de contraseña de Facebook". Sin embargo, dijo que, "si bien esto es preocupante", no lo considera un error que deba enmarcarse en el programa de recompensas por errores -desde el que los usuarios pueden señalar las vulnerabilidades de seguridad encontradas en servicios de Meta- y, por tanto, no se hace responsable.

El robo de cuentas mediante números reciclados no es un problema nuevo. Un caso similar ocurrió con WhatsApp, donde los nuevos propietarios de un número de teléfono podían acceder a las conversaciones de la persona que lo utilizaba anteriormente.

En esta situación, WhatsApp explica que si una cuenta se activa en un dispositivo diferente después de 45 días sin uso, la consideran como una cuenta nueva asociada a un número reutilizado. Además, proceden a eliminar los datos de la cuenta anterior, incluyendo la foto de perfil y la información personal.

