Meta difuminará imágenes de desnudos y animará a los usuarios a 'pensarlo dos veces'

Meta lanzó un conjunto de herramientas diseñadas para fortalecer la seguridad de los usuarios en sus plataformas sociales, incluyendo Instagram y Facebook.

Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por la 'sextorsión', un delito que implica amenazar a individuos con la divulgación de sus imágenes íntimas para coaccionarlos a actuar contra su voluntad, una práctica claramente contraria a las políticas de la compañía.

La empresa, liderada por Mark Zuckerberg, ha dedicado años trabajando junto a expertos en la prevención de este tipo de delitos, buscando comprender y contrarrestar las estrategias empleadas por los estafadores para localizar y extorsionar a sus víctimas.

Meta ya ofrece configuraciones de privacidad más estrictas para los usuarios adolescentes, bloqueando mensajes de personas no deseadas por defecto. Las nuevas herramientas buscan extender estas protecciones y educar a los usuarios sobre cómo identificar y evitar estas amenazas.

Una de las innovaciones más destacadas es la función que difumina automáticamente las imágenes que contienen desnudos en los mensajes directos, similar a cómo se manejan actualmente los contenidos violentos.

Esta medida brinda a los destinatarios el poder de decidir si desean visualizar la imagen, protegiéndolos de la exposición no deseada a material sensible. Además, se incentiva a los usuarios a reflexionar antes de compartir imágenes íntimas, recordándoles los riesgos asociados, incluida la posibilidad de que estas imágenes sean capturadas y distribuidas sin su consentimiento.

Meta también ha implementado advertencias específicas para quienes intentan reenviar imágenes de desnudos, resaltando las posibles violaciones a las Directrices de la Comunidad y la ilegalidad de tales acciones. Estas herramientas de protección, que ya se encuentran en fase de prueba, se activarán por defecto para los usuarios menores de 18 años a nivel global.

Para detectar las imágenes con desnudos, la compañía utiliza algoritmos de aprendizaje automático que funcionan directamente en los dispositivos, permitiendo el análisis de contenido incluso en conversaciones cifradas de extremo a extremo, sin que Meta acceda a las imágenes, a menos que se informe sobre ellas.

Además de estas medidas, la compañía guía a los usuarios hacia una sección de consejos de seguridad, donde se destacan los riesgos de compartir imágenes personales y se ofrecen recursos para identificar estafas. Entre estos recursos se incluyen el Centro de Seguridad de Meta y organizaciones de apoyo como StopNCII.org y Take It Down.

La empresa no solo busca prevenir la exposición no deseada a imágenes íntimas, sino también evitar que los adolescentes sean blanco de estafadores. Al identificar comportamientos de 'sextorsión', Meta elimina las cuentas implicadas y toma medidas para prevenir la creación de nuevas cuentas por parte de estos delincuentes, llegando incluso a denunciarlos ante las autoridades.

