La protección de los usuarios menores de edad menores se convirtió en una prioridad para todos los sectores concernientes a la seguridad informática en internet.

Es por eso que la empresa Meta, del empresario Mark Zuckerberg, comunicó una serie de reestructuraciones para garantizar la seguridad de aquellos usuarios de redes sociales que sean menores de edad.

(Le puede interesar: ¡Ojo! Así le pueden estafar con falsos mensajes que buscan robar sus datos).

Dichos ajustes se anunciaron en un comunicado, el cual aclaró que se busca evitar a toda costa que niños y adolescentes en internet interactúen con personas adultas desconocidas y que puedan ser sospechosas y peligrosas desde el año 2021.

“El año pasado, compartimos algunas de las medidas que tomamos para proteger a los adolescentes de interactuar con adultos potencialmente sospechosos. Por ejemplo, restringimos los mensajes de adultos a adolescentes con los que no están conectados, o evitar mostrar adolescentes en las recomendaciones de personas que podrían conocer”, dice la circular.

Facebook Twitter Linkedin

Las aplicaciones ahora le preguntaran al usuario menor de edad si conoce a la persona con quien está chateando en la vida real. Foto: Meta

Así mismo, Meta invitó a sus usuarios en edad de adolescencia que consideren aprovechar estos nuevos ajustes para su seguridad.

“Pedimos a los jóvenes que reporten las cuentas después de bloquear a alguien y les enviamos avisos de seguridad con información sobre cómo manejar mensajes inapropiados de adultos”, menciona el comunicado.

¿En qué consiste la nueva función?



Este nuevo sistema de seguridad para menores permitirá al usuario reportar contactos indebidos de personas desconocidas en las redes sociales del metaverso de Zuckerberg (Facebook, Instagram, Snapchat y WhatsApp).

(Además: ‘Tenemos que evitar que la tecnología nos haga trabajar como máquinas’).

Esto incluye la capacidad de hacer filtros para saber quiénes pueden ver la lista de amigos del usuario, así como sus seguidores, publicaciones, etiquetas y comentarios.

“Este cambio se alinea con el despliegue de configuraciones de privacidad predeterminadas similares para adolescentes en Instagram y también con nuestros esquemas de Seguridad desde el Diseño y el marco de ‘Best Interests of the Child’”, explicó Meta.

Facebook Twitter Linkedin

Esta nueva función permitirá al usuario seleccionar quienes puede ver sus fotos, comentarios, seguidores y etiquetas. Foto: Meta

Esta estrategia surgió en alianza con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés); organismo al cual Meta se ha acercado en el pasado para hacer análisis de reportes sobre la difusión de material explícito.

(Lea también: Empleados de Facebook secuestraban perfiles y cobraban sobornos).

“Recientemente identificamos que más del 75 % de las personas que reportamos ante NCMEC por subir contenido explotador compartieron imágenes íntimas de adolescentes por enojo, malhumor o aversión, sin intención de dañar”, se mencionó en el documento.

Finalmente, esta alianza busca crear material pedagógico enfocado en menores de edad y sus familias sobre el uso correcto de redes sociales: “También contamos con nuestra guía para padres sobre cómo hablar con sus adolescentes sobre imágenes íntimas en el centro de educación de nuestro Family Center”.

Más noticias

Casimiro, el youtuber que transmitirá el Mundial de Qatar de manera legal

Smart TV Neo QLED 8K: así es el televisor con mayor resolución en el mercado

Inteligencia artificial de Google 'crea a sus propios hijos'

WhatsApp: así puede buscar y escribirle a empresas y negocios sin agregarlos

Llega a Colombia el Amazon Echo de pantalla con Alexa

Tendencias EL TIEMPO