Luego de 16 días Mery Gutiérrez no asumiría la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) , si bien el presidente Gustavo Petro ratificó su nombramiento, señalando que le tiene confianza y que la conoce de hace tiempo.



La designación se habría reversado. Aunque el fin de semana se esperaba su posesión, nunca ocurrió, informaciones previas daban por hecho que fuera el sábado 20 de agosto a las 5 de la tarde, tampoco sucedió. La ceremonia luego estaba prevista para el lunes 22 de agosto, a las 11 de la mañana, y de nuevo se aplazó.

A las polémicas del nombramiento de Gutiérrez se suma la demora en la posesión y hay dos versiones sobre el aplazamiento. La primera tiene que ver con la agenda del mandatario y la segunda sobre si el presidente aún continúa revisando si Mery Gutiérrez debe o no posesionarse como la nueva Mintic.



Al término de la Asamblea de Asobancaria en Cartagena el viernes, Petro aseguró: “Vamos a sostenerla, yo la conozco desde hace tiempo, la vamos a nombrar”.



Sin embargo, agregó que en el caso de un conflicto de interés, la funcionaria tendría que declararse impedida.



(En contexto: Mery Gutiérrez no se posesionaría como ministra de las TIC)



El conflicto mayoritario que tiene la abogada especialista en nuevas tecnologías de la información, cercana a Hollman Morris, es que era la accionista mayoritaria de Programar Televisión, compañía que tiene demandada a la cartera de las TIC, que la misma Gutiérrez pasaría a dirigir.



La demanda se dio por la adjudicación del Canal 1, proceso que asumió el Ministerio TIC, del cuál sería ahora la jefe, ante la desaparición de la antigua Autoridad Nacional de Televisión.



Además, renunció a cualquier derecho litigioso del pleito contra la cartera que iba a asumir, y después al 37 por ciento de las acciones.



El inconveniente y aparente conflicto de intereses ha escalado tanto que el pasado 11 de agosto, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dijo que no tenía mayor detalle sobre el freno del nombramiento, pues aseguró que el presidente Petro estaba evaluando la conveniencia de la posesión de Gutiérrez.



Luego de las denuncias de este diario sobre una posible inhabilidad, la propia Gutiérrez radicó un acta en la Cámara de Comercio en la que renunciaba como representante legal de la empresa en julio pasado.



Gutiérrez se ha encargado de replicar mensajes de apoyo a su nombramiento en su cuenta de Twitter, además había argumentado la semana pasada que le faltaba el diploma de bachiller para la posesión al cargo.



Por otro lado, cuenta con una demanda por ursupación de bienes y, si bien en julio de 2021 el Juzgado 81 Civil Municipal ordenó la restitución del mismo, el edificio en cuestión ya fue demolido.

