Recientemente se supo que Mercado Libre había sido hackeado por LAPSUS$, el mismo grupo que violó la seguridad cibernética de la compañía NVIDIA hace pocos días.



Los criminales pudieron acceder a los datos de 300 mil usuarios, aunque al parecer no se filtró información de pago, lo cual era algo que preocupaba a los compradores de esta plataforma.

Puede leer: Tener varias cuentas de correo disminuiría los ciberataques



La empresa anunció que el número de usuarios afectados es un monto mínimo si se consideran los casi 140 millones de usuarios activos únicos que tienen.



Por ahora se espera que avancen las investigaciones para que la empresa pueda dar información más detallada del ataque y que los usuarios puedan estar más tranquilos.

¿Qué dice Mercado Libre?

En un comunicado de prensa la compañía se refirió al inconveniente y dijo: "Recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre, Inc. ha sido objeto de acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo".



Lea también: Así puede mandar audios con la voz de 'Vegeta' en WhatsApp



También explicaron que aunque los delincuentes accedieron a los datos de aproximadamente 300.000 usuarios (de casi 140 millones de usuarios activos únicos), hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia de que los sistemas de infraestructura se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, balances de cuenta, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago.



Pudieron llegar a esta conclusión por medio de un análisis inicial y por el momento están tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes.

También puede leer:

Fallas en Spotify, el servicio está caído



A la cárcel hombre que pidió préstamo para comprar una tarjeta de Pokemon Gota a gota: cómo la tecnología puede frenar este flagelo