El 'grooming' es una forma de ciberacoso en la que adultos contactan a menores con intenciones sexuales.



(Puede ser de su interés: Más de 220 juegos digitales desaparecerán tras el cierre de la tienda de Xbox 360).

Esta práctica plantea una seria amenaza para la seguridad y el bienestar de los jóvenes en línea, lo que exige una acción concertada para frenar su proliferación y proteger a las víctimas.



El 'grooming' implica que adultos malintencionados establezcan conversaciones virtuales con niños a través de redes sociales o internet, ganándose su confianza y estableciendo una relación emocional para lograr objetivos sexuales.



(Le recomendamos: ¿Dejaría que un abogado robot lo defendiera?).



Estos individuos explotan la ingenuidad de los menores, haciéndoles creer que son amigos o incluso enamorados, en última instancia buscando obtener imágenes comprometedoras o, en casos extremos, encuentros físicos con los menores.

(Lea aquí: La IA dispara los ataques con pornografía falsa).

Facebook Twitter Linkedin

Es importante educar sobre el uso responsable de Internet, enseñando a los menores cuáles son los riesgos. Foto: iStock

El 'grooming' puede tener efectos devastadores en los menores, causando angustia emocional y potencialmente llevando a problemas de salud mental a largo plazo como depresión y ansiedad, de acuerdo con Kaspersky.



Además, estos episodios pueden influir en el comportamiento social futuro de los menores, afectando roles de género, comportamientos violentos y patrones de victimización.



En respuesta a esta amenaza, la Comisión Europea respalda el proyecto Consent a través de su programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV). Este proyecto busca promover roles de género saludables entre los jóvenes y contrarrestar la hipersexualización en internet desde edades tempranas, con el objetivo de prevenir la violencia de género y el ciberacoso.



Para abordar el 'grooming', es esencial que padres, educadores y la sociedad en su conjunto estén informados y tomen medidas preventivas.



Kaspersky recomienda educar a los menores sobre el uso responsable de internet, enfatizando la importancia de no compartir información personal y no aceptar solicitudes de amistad de extraños en las redes sociales.



La compañía de seguridad informática sugiere que los adultos monitoreen lo que los jóvenes hacen en internet para identificar y actuar ante conductas no adecuadas. Asimismo, aconseja que los tutores restringan el uso de apps que faciliten la interacción con extraños. La firma de ciberseguridad propone alentar el empleo de plataformas de chat y sociales enfocadas a jóvenes, ya que son más seguras.



También es viable usar herramientas de ciberseguridad para resguardar a los menores de contenidos nocivos o controlar el tiempo que dedican a sus dispositivos.



Kaspersky enfatiza la necesidad de alertar a entidades como la Policía sobre actividades irregulares. Notificar a tiempo a las autoridades puede frenar rápidamente a los infractores.



Marc Rivero, investigador principal de seguridad en Kaspersky, recalca, en diálogo con Europa Press, que enfrentar el 'grooming' es tarea de todos. Es crucial hablar de manera directa con los jóvenes, ofreciéndoles recursos y respaldo. También es vital contar con medidas de ciberseguridad para que naveguen de forma protegida.

Mujer denuncia ser acosada por redes

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO