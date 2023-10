'Medidas asimétricas no benefician al usuario y espantan la inversión': Claro

El 20 de diciembre será la esperada subasta de espectro que traerá, por fin, las redes 5G a Colombia. En medio de ese proceso, álgido y comentado, volvió a la mesa el tema de la dominancia en la industria de comunicaciones móviles.



En tal sentido, según pudo saber EL TIEMPO, la otra semana se conocerían las medidas que la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha venido analizando para tratar de reducir el volumen de mercado y de facturación que hoy ostenta Claro, la compañía que, según lo han dicho entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha logrado tal tamaño gracias a una estrategia de inversión en redes y cubrimiento de servicio en todo el país.



(Puede leer: Subasta 5G: Estos son los precios y las reglas que tiene el proceso).

Hablamos con Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil para Colombia, quien se refirió a dicho escenario y a los impactos de las recomendaciones de la SIC para la subasta de 5G en donde también hay consideraciones distintas para la participación de Claro y en los topes de espectro que pueden comprar los operadores en la puja.

EL TIEMPO: ¿Cómo ven ustedes hoy el proceso de la subasta 5G?

Juan Carlos Archila: Desde la perspectiva de Claro y de América Móvil ha habido un compromiso con el proceso. La subasta de 5G es muy importante para el país. El espectro es para los usuarios y debe ser puesto en su máxima cantidad en función del servicio de los usuarios. Debo reconocer de parte del Ministerio de las TIC y de este Gobierno su gran compromiso para que efectivamente se haga realidad la subasta. El ministro Mauricio Lizcano ya puso un cronograma que ha tenido mínimas desviaciones y eso es de reconocer.

ET: ¿Y qué opina de las medidas particulares para Claro de cara a la subasta de 5G que propuso la SIC y que acogió el MinTIC en la resolución? (No podrán elegir la mejor posición dentro de la frecuencia que compren en bandas altas).

JCA: Las medidas diferenciales, exclusivas para el operador Claro, siempre han estado inmersas en una gran discusión en el nivel de competencia que hay en el mercado. Siempre hemos dicho que aquí no hay un problema de competencia. Aquí hay un problema de inversión. Hemos hecho un trabajo de muchos años por demostrarle a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que este es un sector altamente competido. ¿Cómo no va a ser un sector altamente competido cuando hemos pasado de tres operadores a 17 operadores en los últimos 11 años? ¿Cómo no va a ser un sector altamente competido cuando los últimos tres años las tarifas han bajado 70 por ciento? Si no hubiera competencia ¿cómo se entendería que el 50 por ciento de los colombianos usuarios de telefonía móvil se cambien de operador cada año? Claro que hay opciones para que el usuario se pueda cambiar de una forma muy fácil y sencilla de operador cuando así lo decide libremente para obtener la mejor alternativa.

(Además: Wom pide que se tomen medidas sobre la dominancia antes de la subasta de 5G).

ET: Pero hay números muy dicientes de concentración como por ejemplo de la facturación total de esta industria. ¿Qué diría usted al respecto?

JCA: Este es un mercado en plena competencia. Es más, el ministro Mauricio Lizcano hace pocos días se ha referido a ‘una competencia feroz’. Y de eso se trata la competencia. Como un buen deportista que busca siempre ganar. Existen los Rafael Nadal, los Verstappen en Fórmula 1, las Mariana Pajón, etc. que siempre buscan ganar. Ese es nuestro trabajo como empresa. Ganar. El mundo de los negocios es obtener la preferencia de los usuarios y cuando eso se logra el resultado es ese. La empresa (Claro) factura más que los demás. Nuestra invitación siempre ha sido a los demás a competir en el mercado, no en la regulación. Y a competir invirtiendo en favor del usuario, qué quiere decir poner infraestructura que le signifique mejores servicios.

ET: ¿Cómo cree usted que va a impactar estas medidas particulares contra Claro que recomendó la SIC en la subasta 5G?

JCA: La Superintendencia de Industria y Comercio en algún momento dijo no existía ninguna posición de dominio en telecomunicaciones, que mercado no existe algún operador que pueda dictar las condiciones del mercado. No entiendo el cambio. Es contradictorio poner medidas asimétricas a Claro cuando la SIC autorizó recientemente la integración de las redes de Movistar y Tigo. Va a haber un cambio de competencia en un mercado altamente competido. Es una decisión respetable pues negocios, fusiones e integraciones hay en todo en el mundo, pero entonces ¿cuál es la lógica? ¿Por qué debería haber medidas asimétricas frente a uno de los jugadores? El efecto de esas medidas en vez de mejorar la competencia la disminuye en detrimento del usuario. Las medidas asimétricas no benefician al usuario y desincentivan la inversión. Colombia en el año 2009 era absolutamente líder en conectividad en la región. ¿Con respecto a Internet móvil dónde estamos hoy? En una situación bastante preocupante. Y eso se debe a falta de inversión (en redes) y en muy buena parte a ordenar medidas asimétricas que lo único que hacen es frenar a un competidor y darle ventajas o beneficios injustificados a otros.

ET: ¿Cuál es su visión entonces? Pensando en que la CRC pronto ha de publicar las medidas de control de la llamada dominancia

JCA: La política pública debe incentivar a todos los jugadores a invertir para competir en el mercado. Los topes de espectro se deberían elevar. En las bandas altas no hay discusión. Todos iremos o propenderemos por tener espectro en esas bandas altas para prestar e servicio de 5G. Pero también entendamos que el cierre de la brecha digital es continuar construyendo redes de 4G. Hoy como están los topes de espectro, nosotros, por ejemplo, no podemos participar en las bandas bajas. Hay un bloque de 10 Mhz en 700 pero tope de espectro solamente podríamos sumar 5 Mhz, por lo que con las reglas actuales, Claro no puede participar en la subasta de bandas bajas. Sugerimos respetuosamente que haya una revisión de los topes de espectro antes de la subasta mínimo subiendo 5 Mhz en las bandas bajas.

(Le puede interesar: Latinoamérica debe construir una arquitectura propia para sacarle provecho a la 5G).

ET: ¿Y cómo se relacionan los topes de espectro con el tema dominancia?

JCA: El total de espectro asignado en Colombia es de 490 Mhz para todos los operadores. Nosotros tenemos el 28.6 por ciento de ese espectro. Y claramente, a pesar de que muchos han dicho que se podría monopolizar el espectro, en realidad no se puede. Los topes no lo permiten, están hechos justamente para eso, para que haya muchos jugadores bien repartidos en todas las bandas. No existe ninguna razón por la cual no se revise nuestra solicitud de aumentar los topes de espectro

ET: Los competidores de Claro dicen que aún faltan medidas para contener el tamaño y dominancia de Claro. ¿Qué opina usted?

JCA: Nosotros siempre hemos sugerido de manera respetuosa no presionar a las autoridades. Es una respetuosa sugerencia para que las políticas públicas procuren competencia en el mercado, invirtiendo en infraestructura para llevar la las comunicaciones a todos los rincones del país. El objetivo del Gobierno justamente es que el servicio de comunicaciones le llegue al 100 por ciento de los colombianos. Este Gobierno ha puesto una meta del 85 por ciento de conectividad Nosotros acompañamos esa meta. Sobre la CRC y volviendo al ejemplo de los deportistas, todos los días se tienen que esforzar por mejorar la. Y la forma para mejorar no es pidiéndole a Mariana Pajón que arranque 100 metros atrás, que todos los demás. La forma de mejorar es que todos mejoren, entrenen y finalmente todos hagamos un esfuerzo por beneficiar al usuario. Así que nuestra otra respetuosa solicitud a la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que antes de estar imponiendo nuevas medidas, estudié qué impacto va a tener el mercado. Qué impacto va a tener la fusión e integración de Movistar y Tigo. La regulación no da para estar haciendo prueba y error. La regulación no es para cambiar las reglas de juego porque eso espanta la inversión. La regulación no da para estar regulando mercados que ni siquiera se han terminado de desarrollar. Nadie se hubiera imaginado ni cercanamente que hoy tendríamos al 70 por ciento de los usuarios usando teléfonos inteligentes conectados a internet. Frenar el desarrollo de un mercado va en contra de la innovación, va en contra de la competitividad y la productividad del país.

ET: ¿Cómo se corrige entonces esto?

JCA: Yo creo que estamos adportas de ver una corrección. Y es esta decisión que toman nuestros competidores Movistar y Tigo de fusionarse, de integrarse para ser más eficientes. Eso es lo que necesita una industria para ser más eficiente. Pero esa eficiencia se tiene que traducir en inversión. Porque si se traduce solamente en extraer el dinero de la operación y no en reinvertirlo no veremos una corrección. Hoy en día se está permitiendo un cambio en las reglas de juego en la integración de redes de Movistar y Tigo. A los dos operadores se les elimina la limitación de los topes de espectro, que nos queda a los demás. Por eso estamos pidiendo aumentar los topes para todos, no sólo para Claro, para todos los jugadores.

JOSÉ CARLOS GARCÍA

TECNOSFERA

Más noticias

El futuro del 5G será analizado por expertos en medio de polémica en Costa Rica

Colombia tendrá otra subasta de espectro en 2024

Elecciones 2023: Gobierno implementará prueba biométrica en algunas mesas de votación