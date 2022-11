Debido a la pandemia, varios sectores se transformaron; sin embargo, el de la salud dio un giro inesperado y casi imposible de creer. El mundo digital se fortaleció y esto trajo diferentes cambios, desde la atención al cliente hasta la compra de medicamentos.



De hecho, la marca Be Your Brand lanzó un portal que aspira ser el Coursera del sector salud, en él, profesionales podrán capacitarse en temas relacionados con el manejo empresarial, finanzas, operaciones, administración, marketing digital, comunicación asertiva con los pacientes, manejo adecuado de redes sociales, manejo del tiempo, estrategias de fidelización y consecución de pacientes.

Médico Empresario Online (médicoempresario.online) es el innovador portal, que pretende contribuir a la transformación cultural del sector salud de cara a la IV revolución industrial.



De acuerdo con un comunicado de la compañía, dedicada a la consultoría digital y gestión empresarial para dicho sector, “esta plataforma está creada especialmente para que tanto asistentes, secretarias, recepcionistas, profesionales de la salud, médicos independientes, empresarios del sector salud, fuerza de ventas de farmacéuticas, personal de atención y servicio al paciente de instituciones prestadoras de Salud encuentren en un solo lugar el apoyo que les ayudará a enfrentar los cambios y desarrollar nuevas habilidades para transformar la prestación del servicio y llevarlo a un nuevo nivel”.



Lina Morales, CEO de Be Your Brand, detalla que el objetivo principal de la plataforma es el continuo mejoramiento del servicio desde las necesidades de los pacientes.

La plataforma ha vendido más de 150 talleres, ha impactado a 1.737 profesionales Foto: Médico Empresario Online / Be Your Brand

“De nada sirve que tengamos tecnologías que mejoran tanto la salud de los pacientes como la calidad del trabajo y vida de los prestadores del servicio si al final no se tienen en cuenta las personas para el uso de ellas. La transformación cultural es fundamental para lograr una adaptación adecuada a la VI revolución industrial en el sector”, anotó.



Y agregó: “Hay programas dirigidos a transformar a los representantes de ventas en consultores innovadores y digitales que se adaptan a las necesidades de los médicos y personal de Salud”.



Entre otras cosas, Morales señaló que el acercamiento a los pacientes es primordial. Las dinámicas han cambiado y el sector de la salud debe adaptarse.

“La visita médica tradicional ya no capta la atención de los médicos ni tiene el mismo impacto que antes de la pandemia, para mantener una buena relación con los profesionales de la Salud la industria farmacéutica debe transformar su acercamiento”, dijo Morales.



Por lo pronto, Be Your Brand está presente en 11 países de Latinoamérica y desde mayo de este año “ha asesorado a más de 2.500 profesionales de la salud de 20 especialidades, cinco laboratorios farmacéuticos, 7 sociedades científicas y más de 50 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”, afirma el comunicado.



La plataforma, por su parte, “ha vendido más de 150 talleres, ha impactado a 1.737 profesionales, cuenta con más de 2.700 minutos de contenido y cada mes han un registro promedio de 67 personas nuevas”.



De hecho, esperan aprovechar la transformación digital de la industria en Colombia y en los países de habla hispana para impactar el mercado.



“Queremos convertirnos en el ‘Coursera’ para el sector salud, a eso le estamos apuntando y ahora que ya tenemos nuestra plataforma como la que tanto soñamos, estamos preparados para nuestro lanzamiento oficial”, puntualizó Morales.

