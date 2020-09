'Si no hay transparencia, el consumidor no cree en la empresa'

Este lunes se desarrolló el Día Internacional de la Transparencia y desde McDonald’s presentaron su programa Puertas Transparentes con el que planean transformar la la tradicional jornada de Puertas abiertas que se realiza desde el 2014. Según explican, con esta actividad buscan mostrar la transparencia de sus procesos de seguridad alimentaria, higiene y limpieza; como también la calidad de la comida y el origen de los alimentos.



EL TIEMPO habló con Félix Ramírez, Director de Comunicaciones de Arcos Dorados para Caribe y el Norte de Latinoamérica, sobre los cambios que tuvieron que hacer en McDonald's para adecuarse a la pandemia y la importancia de la transparencia y la transformación digital para volver a recuperar lo perdido durante la crisis.

Félix Ramírez, director de comunicaciones de Arcos Dorados para el Caribe. Foto: Cortesía

El programa de puertas abiertas de McDonald's inició en 2014, pero es un concepto que nace hace 20 años aproximadamente en Francia y que adoptaron en la región en sus restaurantes para "mostrar nuestras cocinas nuestros procesos a ciertos público; a los medios de comunicación y a los líderes de opinión. Un pediatra, un nutriólogo entre otros", dice Ramírez.



Sin embargo, explica que desde 2014 se dieron cuenta de que habían muchos mitos y leyendas detrás de los restaurantes por lo que decidieron abrir el programa a todo el público, inicialmente en México.



"Esto implicó pues todo una una coordinación con con varios departamentos desde operaciones, recursos humanos, entrenamiento, comunicaciones y el mismo marketing", agrega.



Hasta el momento ya han pasado más de 15 millones de personas en los 20 mercados que Arcos dorados tiene presencia en Latinoamérica. "En condiciones normales, los restaurantes que llamamos free standing, o sea que ofrecen todos los servicios como Automac son los restaurantes en donde hacemos estos recorridos, precisamente porque hay más espacio".



Puertas abiertas es un recorrido de más o menos entre 20 y 30 minutos aproximadamente. "Es de más preguntas y respuestas. Pero para este año, a raíz precisamente de la pandemia, lo que estamos haciendo es mostrar sobre todo nuestro programa más protegidos, que es un programa que lanzamos desde los primeros días que empezó esta situación para que los clientes conocieran cuáles son las medidas que estamos implementando a fin de asegurar garantizar", manifiesta Ramírez.



Para esta caso desde Arcos Dorados señalan que están invitando a sus clientes a conocer como funcionan los restaurantes McDonald's en la página web que se llama Puertas transparentes. "Ahí pueden ver con videos de diferentes tomas de aspectos, precisamente de los procesos que normalmente mostramos en las cocinas".

Nueva realidad

"La parte digital nos ayudó mucho a sortear, sobre todo, los primeros meses que fueron marzo y abril, los más difíciles para poder mantener la operación. Afortunadamente esto poco a poco ha ido recuperándose, no del todo y sabemos que esto va a tardar, pero es que hemos enfocado en nuevos proyectos para mejorar la esperiencia del cliente", precisa Ramírez.



De acuerdo con cifras de la empresa, en el Drive thru hubo un crecimeinto de más del 30 por ciento y en el delivery fue más del 150 por ciento, así como de más del 40 por ciento en digital.



"El delivery ha sido importantísimo porque ya hay inclusive personas de avanzada edad, pues también se fueron incorporando en esta forma de consumir y de hacer pedidos cuando antes, pues era muy normal que sobre todos los jóvenes o inmigrantes digitales no como nosotros fuimos incorporándonos", añade.



Según explican desde Arcos Dorados, la adopción de tecnología y la digitalización es muy importante para la compañía y los restaurantes. Entonces, en ese sentido, alianzas con importantes pasarelas de pago como Mercado Pago y las grandes plataformas de domicilios que hay en el país han sido claves para este proceso.



"McDonald's es una empresa que evoluciona constantemente, una empresa preocupada por siempre ofrecer la mejor calidad, con transparencia y con total apertura", destaca Remírez y añade que "si las empresas no son transparentes, pues obviamente el consumidor no confía en ellas, no es solo lo que decimos, sino también lo que mostramos", finaliza.

