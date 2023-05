Óscar Mauricio Lizcano Arango, el nuevo ministro de las TIC, ha tenido una carrera política fulgurante y muy dinámica. Dicho camino público, que en el episodio más reciente lo tiene al frente de los destinos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país, comenzó por el influjo de un hecho familiar muy duro: el secuestro de su padre, Óscar Tulio Lizcano, en el año 2000, recién posesionado en ese entonces como Representante a la Cámara por Caldas.



Fueron ocho largos años de privación de la libertad en las selvas del Chocó que culminaron con una fuga, ayudado por su carcelero, hijo de una mujer a quien Lizcano papá había ayudado a conseguir una vivienda digna.



Por años, el entonces muy joven Mauricio, trabajó duro por la libertad de su padre. Viajando al Caguán, saliendo en medios, moviéndose en el mundo político sin descanso.



Y fue inevitable, por tanto, que entrara a la política. Con votaciones voluminosas logró ingresar al Congreso por la Cámara, luego al Senado, corporación de la que fue el presidente más joven de la historia, con 39 años.



Ahora hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero al frente de la Dirección Administrativa de la Presidencia, Dapre, y ahora como el nuevo ministro de las TIC.



A pocos días de cumplir su primer mes al frente de dicho ministerio, Lizcano habló con EL TIEMPO de sus planes, la visión que tiene de la cartera que dirige, del personal que encontró, de los retos que tiene en conectividad, transformación digital y ciberseguridad, e incluso de cómo piensa afrontar la revolución de la inteligencia artificial o la eventual presión internacional para que empresas y tecnologías chinas no sean contempladas para el despliegue de redes de telecomunicaciones en Colombia.



Mauricio Lizcano en Villamaría, Caldas Foto: Cortesía

¿Qué encontró en estos primeros días en el Ministerio de las TIC?



Este es un ministerio muy bonito, con un propósito que es fundamental para el desarrollo del país: la tecnología. El futuro de Colombia en términos de desarrollo está en la capacidad que tengamos para apropiar, desarrollar e implementar nuevas tecnologías en todos los sectores de la economía. Solo así podíamos crecer al ritmo de 2 al 3 por ciento y en los últimos 10 a 15 años crecer por encima del 6 al 7 por ciento de manera sostenible. Encontré un ministerio con una gran proyección, pero con una falta de ejecución. Ya tenemos el reto de ejecutar, ejecutar y ejecutar.



¿Y ejecutar en cuáles áreas?



Los objetivos son claros. El primero es conectividad. Colombia tiene una conectividad, mal hecho el cálculo, del 60 por ciento y tenemos que llevarla por encima del 80 por ciento, sobre todo en regiones apartadas como el Pacífico, donde estamos trabajando un proyecto con Internexa. En otras zonas rurales y semiurbanas donde hay mala conectividad, sobre todo al sur del país, las vamos a conectar con ayuda del espectro y con obligaciones de hacer (canjearle a los operadores de redes el permiso de uso del espectro a cambio de desplegar cobertura rápidamente). En otras con fibra óptica en su mayoría y con conectividad satelital.



El segundo objetivo es que tenemos que desarrollar ecosistemas de innovación. Vamos a escoger unos sectores en donde creemos que la innovación puede tener mas desarrollo. Tecnologías para la educación, la salud y el turismo para empresas de base digital, que son temas que vamos a apoyar fuertemente. Y el tercero es la educación digital. Vamos a alfabetizar al país en temas de tecnología, donde queremos que todos los ciudadanos sean conocedores y algunos expertos en el manejo y apropiación de las nuevas tecnologías.¿Tiene en mente algunos números, metas que quiera cumplir en su gestión?

Nosotros vamos a tener varios indicadores: uno de crecimiento en personas conectadas, del impacto al reducir la brecha digital. También estamos trabajando fuertemente en el tema de construir unos proyectos de educación con el Sena, con una plataforma virtual, denominada de ‘Jóvenes populares’, para formar a 70.000 jóvenes en todo el país (en temas de tecnología). Todavía estoy revisando cifras para comprometerme con unas en específico, pero en 15 días haremos el lanzamiento de la estrategia de este ministerio.¿Vamos a tener entonces un ‘borrón y cuenta nueva’ sobre las metas que ya había anunciado el Ministerio TIC a comienzo de año?

Para el otro año sí vamos a hacer un revolcón para tener un ministerio verdaderamente revolucionario, transformador y popular FACEBOOK

Uno borrón y cuenta nueva no, porque sería irresponsable. Ya se han avanzado en unos temas. Cambiar todo, sobre todo para este año, sería una irresponsabilidad porque entonces no ejecutaríamos nada de un trabajo de cinco meses. Este año vamos a ejecutar muchas de las cosas que Sandra (Urrutia, exministra) ya traía, algunas las vamos a modelar, otras les haremos ajustes pequeños. Por ejemplo (el proceso de) la subasta de 5G la vamos a mantener.



Pero para el otro año sí vamos a hacer un revolcón para tener un ministerio verdaderamente revolucionario, transformador y popular. Sería un error estratégico, entonces, cambiar todo a mitad de camino.



¿Eso significa que se mantendrá el modelo de renovación de espectro a los operadores actuales, que se diseñó basado en obligaciones de hacer, con la idea de masificar rápidamente la conectividad?



Sí, nosotros vamos a darle continuidad a ese plan. Seguramente le haremos algunos ajustes, pero como estrategia le vamos a dar continuidad. Mal haríamos en pararlo. Si toca cambiar algunas fechas lo informaremos con tiempo al país y a los órganos de control que han estado pendientes de este tema. Pero vamos a mantener los mismos principios, las mismas prioridades y el mismo cronograma.



Desde Presidencia su cargo le permitía ser transversal a todos los ministerios y direcciones nacionales. ¿Espera hacer lo mismo desde este ministerio para ayudar a sus pares en procesos como la transformación digital?



Claro. Somos transversales en todo lo que tiene que ver con Govtech, la estrategia de Gobierno Digital, tenemos que seguir trabajando en temas sectoriales. Anteriormente interactuaba con el Presidente sobre todos los temas, ahora será solo en este frente sectorial (de las TIC).

Mauricio Lizcano busca más recursos para computadores para Educar Foto: MinTIC

¿Ya comenzó a implementar cambios en el Ministerio TIC?



Yo soy de la teoría de que no se deben generar cambios porque sí o porque no. Obviamente en el anillo de confianza he hecho unos cambios, pero el resto de la parte técnica del ministerio hay que conservarla. Hay un trabajo de muchos años que hay que darle continuidad. En el tema de los viceministros estamos revisando con el señor Presidente, pues es quien tiene por Constitución el nombramiento de esos cargos, coordinando con él las personas que nos acompañarían en los viceministerios, por supuesto técnicas. Pero en principio no va a haber un gran cambio en el recurso humano. Vamos eso sí a evaluar a las personas por sus resultados.



Los que den resultados se quedan, los que no se tendrán que ir porque este es un ministerio que tiene que cumplirle al país. Por ahora vamos con el mismo equipo avanzando.



Es decir que sí van a cambiar a los viceministros actuales



Sí, ese es un tema que estamos trabajando con el Presidente y vamos a tener cambio de viceministros TIC.¿Qué ha pasado con RTVC? Fueron muchos meses sin cabeza para una entidad tan importante para la estrategia de contenidos y canales públicos

De mi parte el nombramiento de Nórida Rodríguez ya está listo, ya lo firmé. Debe estar en Palacio en las últimas revisiones, por lo que aspiro a que no pase de la otra semana ese anuncio. Con los canales públicos me reuní y vamos a trabajar en tres frentes: construir contenidos audiovisuales de talla mundial, vamos a destinar recursos para ello.



Les pedí que hiciéramos una gran producción entre todos los canales regionales. En segundo lugar está la transformación digital, tenemos que lograr que todos los canales se vuelvan más digitales y, finalmente, seguiremos trabajando en una gran OTT (como Netflix) con los contenidos de todos los canales regionales, gratuita, para todos los colombianos.



¿Cómo ve el tema de ciberseguridad? ¿Cuál será su estrategia en este tema tan crítico?



Tenemos que llevar a Colombia a ser una potencia mundial en ciberseguridad. En ese orden de ideas le voy a dar un mayor peso al Colcert (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia). Hay tres temas sensibles en ciberseguridad: en el sector defensa con Policía y Fuerzas Armadas; otro es la ciberseguridad de las empresas, y otro la seguridad digital de los niños, de los usuarios de las redes sociales. En estos tres temas vamos a trabajar en políticas públicas.



Mauricio Lizcano en una visita a un colegio de Floridablanca, Santander. Foto: Prensa MinTIC

En 15 días voy a presentar el tanque de pensamiento y liderazgo para desarrollar la estrategia de inteligencia artificial FACEBOOK

¿Qué opina de esa discusión que han adelantado países de Europa y también Estados Unidos sobre prohibir el uso de tecnologías y marcas chinas en redes de telecomunicaciones?



Pienso que Colombia es un país que tiene que estar abierto a todas las tecnologías. Nosotros no podemos segregar o vetar tecnologías por temas geopolíticos. Obviamente todas las tecnologías que implementemos en Colombia tienen que cumplir con todos los estándares de seguridad. En un mundo globalizado vetar tecnologías es un error. Esos temas geopolíticos deben estar en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores que es quien coordina las relaciones con otros países y a través de ellos, y si hay una decisión diferente serán cosas que tendrán que comunicar.



El emprendimiento, la creación de empresas digitales, es un camino expedito para ayudar a miles de jóvenes, de democratizar riqueza. ¿Qué planes tiene al respecto?



Cuando hablo de ecosistemas de innovación, hablo de unir en regiones específicas a los empresarios, a las universidades y al Gobierno con los emprendedores. Ellos son lo más importante en los ecosistemas de innovación, con el crédito popular y a los capitales de riesgo, porque sin recursos no podemos hacer nada. La política es identificar cuáles son los ecosistemas que están mas avanzados, pues empezar desde cero es un error; tenemos que partir de los ecosistemas que cada región misma ha construido, porque son regionales, con desarrollos distintos y necesidades diferentes. Dependen de la competitividad y ventajas particulares. Vamos a arrancar región por región para montar estos ecosistemas.



¿Cómo ve la inteligencia artificial, cuál será su estrategia al respecto?



Este va a ser el ministerio de la inteligencia artificial. En 15 días voy a presentar el tanque de pensamiento y liderazgo para desarrollar la estrategia de inteligencia artificial. Este va a ser el tema principal del ministerio. Yo quiero que me recuerden como el ministro de la inteligencia artificial. Es el salto que las empresas y todos tenemos que dar. Muchas tecnologías van a quedar obsoletas con la inteligencia artificial. El Gobierno va a cambiar, las empresas van a cambiar, el desarrollo del software va a cambiar, las ciencias sociales van a cambiar, la forma de la educación va a cambiar. Esto es una realidad y Colombia debe ser líder. No solamente en regulación, que es tal vez la parte más fácil, sino en el desarrollo y la implementación. Todavía las empresas y la gente ‘no saben cómo se come’, no entienden muy bien a qué se van a enfrentar.



Voy a arrancar una cruzada de evangelización, educación y desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. He recibido hojas de vida de varios expertos en este tema en Colombia que me enviaron las universidades con quienes vamos a crear un gran centro de investigación de inteligencia artificial en Colombia, que vamos a anunciar en los próximos días.



¿No vamos a tener una ley que promulgue el uso responsable y seguro de esta tecnología, que ha demostrado ser muy beneficiosa, como lo están haciendo Estados Unidos y Europa?



No podemos proponer una ley sobre algo que no está del todo claro (en su impacto). No hay leyes al respecto. A lo mejor analizaremos algunas regulaciones, pero al legislar sobre algo que está apenas en desarrollo lo que lograríamos es parar tal vez esa tecnología. Hay unos temas éticos muy importantes alrededor de la inteligencia artificial, que por supuesto el mundo tendrá que empezar a regular, como lo han dicho Bill Gates o Elon Musk, que también implementaremos, pero creo que es necesario esperar y entender todo mejor. Las leyes son el desarrollo de los fenómenos sociales. Hay que ser muy responsables y no tengo pensado en este momento proponer leyes al respecto.



¿Qué opina de esas iniciativas que llaman a un control legislativo de los medios de comunicación, del ejercicio periodístico?



El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha declarado guardián de la democracia y de la libertad de prensa. No se ha pensado, ni nunca pensará, regular a los medios de comunicación o coartar la libertad de prensa. Ese es un tema que no está en la agenda ni va a estar. Los medios de comunicación pueden estar tranquilos porque aquí no solo vamos a garantizar el libre desarrollo empresarial sino también la libertad de prensa, no vamos a modificar licencias, permisos, ni a cambiar lo que ya hay en la regulaciones.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia EL TIEMPO

En Twitter: @JoseCarlosTecno

