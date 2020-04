Marriott reveló violación de datos de 5,2 millones de huespedes

En 2018 la cadena hotelera Marriott reveló que sufrió un ataque cibernético que significó el robo de los datos de 500 millones de personas. Y este martes, la cadena informó que fue hackeada y los datos de 5,2 millones de huéspedes que usaron la aplicación de lealtad de la compañía fueron hurtados

La cadena hotelera se habría enterado de la brecha de seguridad a fines de febrero, cuando se dio cuenta que un hacker había utilizado las credenciales de inicio de sesión de dos empleados de una de sus franquicias para acceder a la información del cliente alojadas en los sistemas de la aplicación.



Marriot señaló que el ataque a la data se dio a mediados de enero, pero no reveló detalles adicionales sobre cómo sucedió. Sin emargo, la cadena de hoteles sí dijo que los intrusos tuvieron acceso directo a los siguientes datos de fidelidad de Marriott Bonvoy:



Datos de contacto (nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono); Información de la cuenta de fidelidad (número de cuenta y saldo de puntos, pero no contraseñas). Detalles personales adicionales (empresa, sexo y día y mes de cumpleaños) Asociaciones y afiliaciones (Programas y números de fidelización de aerolíneas vinculadas). Así mismo, de preferencias (preferencias de estancia / habitación y preferencia de idioma).



(Apple adquiere Dark Sky para mejorar datos meteorológicos)



No obstante, voceros del hotel anunciaron que, tras la investigación, no creía que el pirata informático hubiese tenido acceso a las contraseñas, los PIN de la cuenta, la información de la tarjeta de pago, la información del pasaporte, las identificaciones nacionales o los números de licencia de conducir de la cuenta.



En ese sentido, Marriott lanzó una página web en la que los usuarios de la aplicación pueden verificar si son uno de los 5,2 millones de usuarios afectados por la violación de seguridad y a qué datos podría haber accedido el hacker.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET