¿Quién fue Marlene Ahrens y por qué Google dedica un 'doodle' en homenaje? Le contamos

Hoy Google conmemora a la deportista chilena Marlene Ahrens a través de un 'doodle' artístico. Esto es debido a que fue la primera atleta chilena en ganar una medalla olímpica.



No obstante, el dibujo dedicado a la mujer no solo aparecerá en la página principal de Google, sino que al realizar una consulta podrá ver cómo se complementa con el pequeño logo, que está al lado del motor de búsqueda.



La gran hazaña de Marlene Ahrens

Ahrens hizo historia en Melbourne 1956, pues allí se convirtió en la primera y única chilena en colgarse una medalla olímpica. Fue así como la atleta, con tan solo 23 años, lanzó la jabalina a 50,38 metros y obtuvo la medalla de plata, según información de medios locales de Chile.



La deportista, quien nació el 27 de julio de 1933, falleció a sus 86 años, el 17 de junio de 2020, y marcó la historia del país ubicado en el extremo sur de América del Sur.



A través de una entrevista con el diario de Chile, El Deportivo, Ahrens contó cómo fue que inició su gusto por la jabalina: “Yo jugaba hockey. Todos los años íbamos a la playa. Entonces me puse a lanzar piedras hacia el mar y mi marido vio que lo hacía incluso más lejos que los hombres. Observó que ahí había una lanzadora de jabalina innata y me recomendó al entrenador del Club Manquehue. Así partió todo”.



Fue gracias a un entrenamiento muy particular que la atleta chilena se presentó en los Juegos Olímpicos de 1956, con el número 607, rompiendo el récord nacional y sudamericano, y ganando la medalla de plata.

La deportista Marlene Ahrens en los Juegos Olímpicos Melbourne 1956. Foto: Juegos Olímpicos Melbourne 1956

"Me preguntaban cuántas horas entrenaba al día; cómo dividía mis horas; cómo me alimentaba. Yo contesté todo, no tenía entrenador. Solo el fin de semana. El resto de los días entrenaba sola durante una hora. No me creyeron y me mandaron a llamar para decirme que era una encuesta seria. Les dije que era la verdad. Yo entrenaba a mi manera, a la ‘brutanteca", detalló sobre su entrenamiento para el diario El Deportivo.

Los logros de la deportista

De conformidad con el portal de los Juegos Olímpicos, estos fueron los logros de la deportista Marlene Ahrens:



- Segundo lugar en los Juegos Olímpicos de 1956 en lanzamiento de jabalina.

- 1° en Lanzamiento de Jabalina de los Juegos Panamericanos de 1959.

- 1° en Lanzamiento de Jabalina de los Juegos Panamericanos de 1963.

Fue por esa gran trayectoria y el impacto en Chile que Google le dedicó un 'doodle' (dibujos al estilo garabato) a la atleta femenina, por lo que podrá disfrutar del arte que ofrece hoy el motor de búsqueda al momento de hacer una consulta.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

