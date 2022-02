Esta no ha sido una buena semana para el fundador y actual CEO de Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Mark Zuckerberg. En solo un par de días, el estadounidense ha observado como cerca de 30 mil millones de dólares de su patrimonio se esfumaron, debido a la dura caída del precio de las acciones que ha tenido la compañía en los últimos dos días, lo que ha significado un desplome en su valoración en el mercado bursátil de cerca de 200.000 millones de dólares.

Según la revista Forbes, el empresario tecnológico pasó de tener en sus arcas un patrimonio neto de 110 mil millones de dólares a 83.700 millones de dólares, de acuerdo a datos de la mañana de este viernes. Esto significa la salida de Zuckerberg de los primeros diez puestos en la lista de los hombres más ricos del mundo, aunque se posiciona en el lugar número 12 entre los más acaudalados.



El precio de las acciones de Facebook se desplomaron después de que publicaron los últimos resultados de la cifra de usuarios nuevos de la plataforma, la cual por primera vez desde que fue lanzada, muestra un estancamiento y plantea algunas dudas sobre el futuro del gigante de las redes sociales.



Además de las grandes inversiones en su visión del metaverso de internet y los problemas en su negocio de publicidad, la empresa predijo un crecimiento más lento e informó de su primera caída de usuarios diarios a nivel mundial.



Facebook se ha caracterizado por un insaciable impulso de crecimiento, y cuenta con casi dos mil millones de usuarios diarios, pero los resultados evidenciaron los retos a los que se enfrenta la red social en varios frentes.



Las acciones cayeron alrededor de un 25 por ciento poco después de la apertura en Nueva York el jueves. "Fue un desastre de trimestre para Facebook y claramente tiene viento en contra durante el próximo año", dijo el analista Dan Ives de Wedbush.

El mensaje de Zuckerberg

Mark Zuckerberg ahora está en el puesto 12 entre los hombres más ricos del mundo. Foto: EFE

Este jueves, después del desplome de la compañía en el mercado bursátil, el CEO de Meta bromeó diciendo que si empezaba a llorar, no era por las noticias del día. Sus ojos rojos y llorosos fueron el resultado de un rasguño en la córnea, señaló tratando de aligerar el ambiente en medio de una reunión virtual de toda la empresa.



Zuckerberg explicó que la caída histórica de las acciones fue el resultado del débil pronóstico de ingresos de Meta en el trimestre actual, según una persona que asistió y que no estaba autorizada para hablar al respecto. Es importante centrarse en hacer crecer el producto de videos cortos de Facebook, dijo.



Zuckerberg se hizo eco de sus comentarios del día anterior a los inversionistas, y les dijo a los empleados que el gigante de las redes sociales enfrentaba un "nivel de competencia sin precedentes" con el auge de TikTok, la plataforma rival de videos virales. La aplicación Instagram de Meta tiene una imitación de TikTok llamada Reels, que la compañía ahora está priorizando.



Meta ya está hablando sobre formas de retener al personal en medio de la escasez de existencias. El gigante de las redes sociales está pensando en extender los fines de semana festivos de tres días, dijo Zuckerberg, respondiendo a una pregunta sobre el cansancio extremo.



También alentó a los empleados con agotamiento a usar sus días de vacaciones. Agregó que, según su experiencia de vida, la transición a una semana laboral de cuatro días todo el tiempo no sería productiva.



Los empleados de Facebook, como muchos en la industria de la tecnología, tienden a recibir una fuerte compensación a través de acciones. Las acciones son ejecutables el 15 de febrero y las bonificaciones anuales llegan en marzo, los cuales podrían ser factores en las posibles decisiones de los trabajadores de irse, según otra persona familiarizada con los planes de la compañía.

Con información de Bloomberg