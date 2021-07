Mark Zuckerberg planea pagarle a usuarios por creación de contenidos

Mil millones de dólares sería la cifra que piensa destinar Mark Zuckerberg a un programa para que los ‘influenciadores’ publiquen sus contenidos en funciones específicas de Facebook e Instagram, las redes sociales principales de la compañía del estadounidense.



Esta medida es uno de los fundamentos de la estrategia del director ejecutivo de Facebook Inc. para frenar la ‘migración’ de dichos personajes a otras redes como ‘Tik Tok’ o incluso YouTube.

“Queremos construir las mejores plataformas para que millones de creadores se ganen la vida, por lo que estamos creando nuevos programas para invertir más de 1.000 millones de dólares para recompensar a los creadores por el excelente contenido que crean en Facebook e Instagram hasta 2022", escribió Zuckerberg en su perfil oficial de Facebook.



El anuncio se dio este miércoles luego de que la firma ‘Sensor Tower’ diera a conocer que la red social china ‘Tik Tok’ fue la aplicación más descargada en la primera mitad de este año, y es que ha sido instalada más de 3.000 millones de veces.



El dato es relevante en la medida en que ‘Tik Tok’ se convierte en la primera aplicación que no pertenece a la compañía de Zuckerberg en superar esta cifra.



En este sentido, los recursos del mencionado programa se asignarán entre creadores de todo tipo, dando a los 'influenciadores' un incentivo para crear y publicar contenido original en Facebook, según informó el medio de comunicación norteamericano ‘The New York Times’.



El diario a su vez aseguró que “los influencers podrán ganar dinero usando funciones específicas de Facebook e Instagram o alcanzando ciertos hitos. Si los creadores transmiten en vivo de forma regular, por ejemplo, pueden ganar dinero en efectivo”.



Sin embargo, esta no es la primera vez que la compañía utiliza la medida de darle dinero a los creadores de contenido digital por usar sus productos, incluso Facebook le pagó previamente a ‘influenciadores’ de TikTok y ‘YouTubers’ para que usaran funciones de Instagram como ‘IGTV’ y ‘Reels’.



"Invertir en creadores no es nuevo para nosotros, pero estoy emocionado de ampliar este trabajo con el tiempo. Más detalles pronto", agregó Zuckerberg tras el anuncio.



Cabe anotar que, de acuerdo con datos revelados por ‘The New York Times', al menos 50 millones de usuarios en el mundo son considerados creadores de contenido en redes sociales.



Tendencias EL TIEMPO