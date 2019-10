Mark Zuckerberg explica cómo funcionará Facebook news

Cuando periodistas del The Minnesota Star Tribune descubrieron que las muertes infantiles habían aumentado significativamente en las instalaciones de cuidado infantil del estado, publicaron una serie de artículos que terminaron impulsando cambios en la ley. Ganaron el Premio Pulitzer y, en pocos meses, la tasa de mortalidad infantil había disminuido. Como esposo de una pediatra y como una persona comprometida con invertir en la resolución de problemas de salud, me parece que es un ejemplo poderoso de cómo el periodismo puede ayudarnos a progresar en asuntos importantes.

Sé lo que es ser objeto de un reportaje. Hice mi primera entrevista a los 19 años y, aunque he mejorado un poco al hablar con los periodistas, la gente me dice que todavía no tengo un talento natural. En los últimos 15 años, he visto cómo las noticias han responsabilizado a Facebook cuando cometimos errores. Esto puede ser incómodo, pero como a menudo les digo a los empleados de Facebook, este tipo de escrutinio es importante: Facebook es parte de la vida de muchas personas y tenemos la responsabilidad de aceptar las críticas de buena fe y usarlas para mejorar. Los periódicos han cubierto historias importantes que han cambiado la forma en que operamos y, en última instancia, eso es mejor no sólo para nuestra empresa, sino también para la sociedad.



El buen periodismo da a conocer historias que de otra manera no habrían sido descubiertas y visibiliza verdades que nos ayudan a progresar en temas importantes. También responsabiliza a los poderosos. Una prensa libre es fundamental para una democracia sana, por ello necesitamos apoyar a los periodistas y editores que hacen este trabajo fundamental.

Internet alteró el modelo de negocio de gran parte de la industria periodística. Cuando los anuncios empezaron a pasar de los periódicos impresos a los sitios web, la economía de las noticias cambió. Algunos efectos han sido positivos. Los servicios de Internet ofrecieron a los medios de comunicación formas de llegar a nuevos públicos: las investigaciones sugieren que las personas que reciben sus noticias en las redes sociales están expuestas a una gama más amplia de puntos de vista. Pero romper el vínculo entre los editores y sus lectores también ha dificultado la adaptación financiera de la industria periodística a estos cambios.



Durante los últimos años me he reunido con periodistas, editores y directores de publicaciones para entender mejor los desafíos y oportunidades que enfrenta el negocio de las noticias. Sé que hay más cosas que podemos y debemos hacer para ayudar.



A principios de este año empezamos un compromiso de 300 millones de dólares para ayudar a los editores -especialmente en medios locales- a invertir en desarrollar sus audiencias y modelos de suscripción. Los periódicos locales han sido los más afectados por los cambios tecnológicos, pero pueden tener tanto impacto en la vida diaria de las personas como los principales medios de comunicación. Estamos apoyando la cobertura local a través del Centro Pulitzer y financiando a periodistas que cubren temas que no se han reportado en las redacciones locales.



Hace mucho tiempo que he querido apoyar al periodismo directamente en nuestras aplicaciones. Pero nos enfrentamos a un dilema al tratar de hacer más en el News Feed, porque la mayoría de nuestra comunidad nos dice constantemente que quieren ver más contenido de sus amigos, familiares y comunidades, y menos otro tipo de contenido. Para la mayoría de las personas, las redes sociales siguen siendo principalmente sociales.



Pero en los últimos dos años, hemos empezado a crear con éxito pestañas fuera de la sección del News Feed como, por ejemplo, Marketplace para comprar y vender artículos, y Watch, para ver videos. Aunque sólo entre un 10 y 20 por ciento de nuestra comunidad en los Estados Unidos usa una de estas etiquetas, esto representa entre 15 y 30 millones de personas. Hemos estado trabajando con editores para construir una experiencia como esta para las noticias y el viernes lanzamos el resultado de ese trabajo: Facebook News.



Por primera vez habrá un lugar en la aplicación de Facebook dedicado exclusivamente a las noticias de alta calidad. Debido a que las personas siguen siendo mejor a la hora de elegir las historias más importantes y de mayor calidad, las publicaciones más importantes de Facebook News serán curadas por un equipo de periodistas diversos y experimentados. Habrá además una selección más amplia de noticias que serán personalizadas por un algoritmo. Cada historia tendrá una clara marca y procedencia de los medios de comunicación que la publicaron. Los editores nos han dicho a lo largo de los años que esto es particularmente importante.

También hemos creado herramientas para ayudar a los editores a aumentar sus suscriptores, llevando a la gente desde los enlaces de Facebook a los sitios web de los medios. Los editores pueden decidir cuándo un lector ve un paywall, un sistema que ofrece un número limitado de noticias gratuitas. Controlan también la relación con sus lectores mediante el pago de las suscripciones directamente en los sitios web. No recibimos ningún tipo de ingreso por las suscripciones, porque queremos que la mayor parte posible de ellos se destine a financiar el periodismo de calidad.



Por vez primera, este modelo establece una asociación financiera de largo plazo entre los editores y Facebook. Sabemos que necesitamos ayudar a construir un modelo estable. A diferencia de otras cosas que hemos intentado en el pasado, este es un compromiso de varios años que debería dar a los editores la confianza necesaria para planificar con antelación. Ahora tenemos acuerdos por varios años con ABC News, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, BuzzFeed, The Dallas Morning News y muchos otros.



Esto también da origen un nuevo producto en Facebook para las personas que quieren una experiencia dedicada y de alta calidad para las noticias. Esto comenzará de a poco, pero soy optimista en cuanto a que si escuchamos atentamente las ideas y preocupaciones de las organizaciones de noticias de todo el mundo, podremos crecer con el tiempo.



Apoyar las noticias de calidad también puede ayudarnos a combatir la desinformación. Por eso estamos estableciendo estándares estrictos para que los medios de noticias puedan aparecer en Facebook News. Si un editor publica información errónea, ya no aparecerá en el producto.



Creo profundamente en el bien social que el periodismo proporciona. Hoy en día, es más importante que nunca: Necesitamos las noticias para interrogar a los poderosos, documentar de manera confiable los principales eventos y descubrir nuevas verdades. Esto hace que nuestra sociedad sea mejor y sé, por experiencia propia, que también ha hecho que nuestra empresa sea mejor, incluso cuando resulta incómodo. Espero que nuestros esfuerzos honren el importante trabajo que hacen los periodistas y apoyen a la industria periodística que nos mantiene a todos informados.



MARK ZUCKERBERG