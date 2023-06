Esta semana fueron presentadas las nuevas gafas de realidad aumentada de Apple, denominadas como Apple Vision Pro, la competencia directa para los planes de Mark Zuckerberg y sus gafas Meta Quest 3.

Inmediatamente el CEO de Meta convocó a una reunión de su personal. Según la página The Verge, tanta expectativa tenía esta presentación que ha sido la primera reunión completa y presencial que se realiza desde el 2020, tras la pandemia de COVID-19.



En la reunión, Zuckerberg dejó en claro que en las nuevas gafas no hay nada que ellos ya no hayan explorado antes. E incluso habló sobre la diferencia de precios, ya que el producto de Apple costaría 3.000 dólares más que las Quest 3.



Esto será clave para que puedan estar al acceso del público. “Todas las demos que mostraron eran de una persona sola sentada en un sofá. Podrían ser el futuro de la computación, pero desde luego no es el futuro que yo quiero”, indicó el empresario, creador de Facebook.



En cualquier caso, las gafas que se vienen trabajando abrirán el espacio para que empresas más potentes, más masivas como Samsung o Google, adapten la tecnología con el sistema operativo de Android. Se abre una nueva batalla tecnológica.

