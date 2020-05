Mark Zuckerberg critica a Twitter en medio de la lucha con Trump

Las redes sociales, blanco de críticas desde múltiples frentes, se encuentran ante una nueva disyuntiva: ceder a los reclamos del presidente Donald Trump y del más reciente anuncio acerca de la firma del presidente de EE. UU. para cerrar las redes sociales en el país norteamericano durante la campaña electoral.(Lea también: Twitter etiqueta por primera vez un tuit de Trump como engañoso)

En medio de la lucha que se viene dando entre Twitter y Trump -una de las figuras más importantes en esta red social con más de 80 millones de seguidores -, El fundador y jefe de Facebook, Mark Zuckerberg le dijo a Fox News que "creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea. Las compañías privadas probablemente no deberían estar, especialmente estas compañías de plataformas, no deberían estar en la posición de hacer eso".

Hasta el momento, las plataformas habían evitado enfrentarse directamente al mediático mandatario en la moderación de contenidos falsos o peligrosos, pero Twitter dio el primer paso y el martes etiquetó como "potencialmente engañosos" dos tuits de Donald Trump, en los que opina sobre el sistema de votación por correo y dice entre otras cosas que darán resultados electorales "fraudulentos".

Los tuits de Trump afirmaron sin evidencia que la votación por correo conduciría al fraude electoral. Foto: AFP

Estos trinos aparecieron acompañados, por primera vez, de un ícono con un signo de exclamación y un enlace etiquetado. La respuesta de Trump no se hizo esperar y acusó a la empresa de "interferir en la elección presidencial de 2020".



Zuckerberg, mostró también su descontento con la intervención de Twitter. "Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad sobre todo lo que la gente dice en línea".

En ese sentido, explica Steven Livingston, director del Instituto de Datos, Democracia y Política de la Universidad George Washington, los ataques de Trump y sus seguidores "ponen demasiada presión" a Twitter. "Están pálidos solo de pensar en dar un próximo paso" para limitar la desinformación, agregó.



Incluso cuando Twitter intenta fomentar una "conversación saludable" filtrando contenidos falsos o dañinos, Livingston asegura que el modelo económico en el que se apoyan las redes sociales parece sugerir lo contrario. "Las plataformas saben muy bien que acentúan el extremismo".



Twitter mantuvo publicados sin signos de advertencia en otros tuits de Trump, también publicados el martes, en los que el presidente alude a una teoría para desacreditar a una personalidad de los medios de comunicación que lanzó críticas hacia él en el pasado.



Por su parte, Daniel Kreiss, profesor de la Universidad de Carolina del Norte dijo que "fue la decisión correcta". El investigador, especializado en tecnologías de la información y la vida pública, aseguró que a la plataforma le interesa aplicar sus reglas sobre desinformación pero sin arriesgarse a mojar sus pies en las oscuras y turbulentas aguas de la política.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de AFP

@TecnosferaET