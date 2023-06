Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, se mostró muy interesado en tener una pelea contra Elon Musk el CEo de Twitter y Tesla.



La historia inicia con Musk, cuándo señaló que vía Twitter que estaba "dispuesto a pelear en una jaula" con Zuckerberg.



La respuesta de Zuckerberg, fue simple "envíame la ubicación" y fue un poco más allá la de las empresas o el mundo corporativo

Facebook Twitter Linkedin

Mark Zuckerberg retando a Elon Musk Foto: Mark Zuckerberg

El enfrentamiento no sería para nada parejo, Zuckerberg de 39 años, ha entrenando jiu-jitsu brasileño durante aproximadamente un año, ha competido en torneos e incluso ha ganado medallas de oro y plata.



Del otro lado, Musk de 51 años, dijo que tiene un arma secreta, su movimiento llamado " The Walrus ", la morsa, donde simplemente se acuesta sobre el oponente y no hace nada.



Además luego de ver la respuesta de Zuckerberg, le respondió en otro tweet, el lugar: Las Vegas Octagon.



Musk, dejó claro además que el único ejercicio que hace es cuándo levanta a sus hijos.

Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

El octágono es la arena de competencia en los combates de Ultimate Fighting Championship (UFC).



Después de la provocación, los memes y las apuesta hicieron su aparición, incluso, se propusieron otros enfrentamientos del mundo tecnológico como el de Satya Nadella de Mricrosoft vs. Sundar Pichai de Google.



El del CEO de Snapchat, Evan Spiegel contra el jefe de Instagram, Adam Mosseri.

Por Twtter

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk Foto: Twitter: @TheBabylonBee

Musk tiene un historial de hacer declaraciones fuertes y polémicas como nombrar a su perro director ejecutivo de Twitter o que tiene una aprobación verbal del gobierno para el hyperloop y conectar así Nueva York con Washington DC, Filadelfia y Baltimore.



Medios especializados señalan que la motivación de Musk, para retar a Zuckerberg es el próximo desarrollo de Meta para enfrentarse a Twitter. Incluso apuntan que como los CEO están buscando formas de monetizar sus plataformas, "lo más inteligente es transmitir el evento como transmisiones en vivo de pago por visualización en Twitter Blue y Meta Verified", señaló Engadget.

🙏 — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

El enfrentamiento no es nuevo, en 2017, los millonarios discutieron sobre el futuro de la inteligencia artificial.



Musk había advertido que es una amenaza potencialmente existencial para la raza humana.



Zuckerberg, por otro lado, adoptó una visión mucho más optimista.



Musk respondió poco después señalando que “la comprensión del tema es bastante limitada”.

Más noticias