En medio de la Conferencia y Festivales SXSW en Austin, Texas, Mark Zuckerberg confirmó que los NFT o tokens no fungibles están llegando a

Instagram, de acuerdo con información de Engadget.

El fundador y CEO de Meta Platforms, dijo que la compañía estaba trabajando para llevar las NFT a Instagram "a corto plazo". En cuanto al momento específico de la capacidad, Zuckerberg agregó: "No estoy listo para anunciar exactamente qué será hoy". Meta está trabajando en planes para permitir que los usuarios creen y vendan NFT.



No obstante, los proyectos que Zuckerberg ha desarrollado con activos digitales fracasaron anteriormente y no encontraron un amplio apoyo de la comunidad digital.

¿Qué son los NFT?

Los NFT son una unidad de data que certifica un bien digital, único e irrepetible. Por ejemplo, los podemos imaginar como las fichas que se utilizan en el casino para poder intercambiar y pagar ciertas cosas dentro de este mismo ecosistema digital.



Esta representación informática de moneda mantiene su valor y adquiere un código específico que verifica su autenticidad. Además, puede ser transmitida en las dinámicas de mercado.



Por otro lado, como se trata de objetos digitales exclusivos, algún día podrían llegar a valer millones de dólares.



La capitalización total del criptomercado, según CoinMarketCap, creció en un 4 % durante el día, a 1,82 billones de dólares. El Índice de Dominio de Bitcoin subió 0,2 puntos hasta el 42,8%.



El índice de criptomonedas de miedo y codicia agregó 3 puntos más en un día, a 27, pasando de miedo extremo a solo miedo.



La demanda de bitcoin se vio respaldada por su aumento por segundo día consecutivo, ayudada por el fortalecimiento de los índices bursátiles y el debilitamiento del dólar. El miércoles, la Reserva Federal de EE. UU. elevó las tasas en un 0,25%, pero los comentarios de los participantes del mercado parecieron más suaves de lo esperado, lo que provocó la caída del dólar.

