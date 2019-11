MacBook Pro tendrá un nuevo diseño y saldría al mercado en diciembre  

Apple Inc. planea lanzar una nueva computadora portátil MacBook Pro con una pantalla mas grande y un teclado renovado el miércoles, según personas familiarizadas con la situación. Esta será la primera actualización importante de la linea MacBook Pro desde que se rediseñó hace tres años.

La nueva pantalla mas brillante vendrá en una versión de 16 pulgadas, por encima de la opción actual de 15 pulgadas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de productos no anunciados. La pantalla probablemente atraerá a editores de video y fotos, jugadores y desarrolladores de software.



El nuevo teclado esta diseñado para ser mas confiable. Algunas computadoras portátiles MacBook han sido criticadas por los usuarios en los últimos años por teclas que se pegan y otros problemas, lo que llevo a Apple a iniciar un programa de reparación de teclado.



La MacBook Pro de 16 pulgadas reemplazara el modelo actual de 15 pulgadas, que comienza en US $2.399. La nueva computadora portátil costará aproximadamente lo mismo y se espera que salga a la venta esta semana, dijeron las personas. No será el último lanzamiento de Mac del año porque Apple planea lanzar la renovada computadora de escritorio Mac Pro en diciembre, dijo una de las personas.



Un portavoz de Apple declino hacer comentarios. La Mac continúa siendo una venta constante para Apple, con aproximadamente US $25.000 millones en ingresos anuales. Esto a pesar de que la compañía está impulsando dispositivos mas portátiles como el iPad y el iPad Pro.



La MacBook Pro es la computadora portátil de gama mas alta de Apple y se diferencia por procesadores mas rapidos y pantallas mas grandes. Los nuevos modelos tendrán procesadores principales de Intel Corp., no los chips fabricados por Apple que planea agregar al menos a algunas computadoras a partir del próximo año, según ha informado Bloomberg News.



MacBook Pro y Mac Pro pondrán fin a un año de lanzamientos de productos de Apple que también incluyeron la linea iPhone 11, Apple Watch Series 5 y AirPods

Pro.





