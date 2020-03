La vida tras la ministra y la científica Mabel Torres

Mabel Torres, Bahía Solano, Chocó. El nombramiento de una mujer afro para ser la primera cabeza del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia ha sido un momento histórico para las poblaciones, y sobre todo para las niñas afro, que están ubicadas en territorios apartados de la capital y que sueñan con algún día llegar a la Nasa o con descubrir una cura para el cáncer desde un laboratorio. La historia de Mabel, madre, defensora del territorio y apasionada por la ciencia, es una muestra sobre la importancia de los modelos a seguir y de la representación desde la diversidad.

Una niña con sueños sin fronteras

Antes de ser la Ministra, Mabel Torres ha sido reconocida por su trayectoria de más de 25 años en el campo. Es bióloga de la Universidad del Valle y tal vez muchos en Colombia la conocieron en 2019 cuando hizo parte de la Misión Internacional de Sabios, que realizó recomendaciones para el futuro del desarrollo del país, desde la mesa de trabajo para la Bioeconomía y el Medio Ambiente. Pero nunca ha dejado de ser espontánea, de risa amplia y porte sensato, así desde niña.



Desde muy pequeña tenía el sueño de ser científica y sobre todo de curar gente. Aunque creció en un hogar mayoritariamente masculino, como la hermana menor de 8 hermanos, nunca encontró un NO a explorar sus pasiones. En las calles de Bahía Solano, Chocó, una Mabel de cinco años iba por el mundo mezclando la danza con el juego y con sus ganas de aprender de medicina.

Recuerda que su padre, que no culminó el bachillerato pero siempre soñó con que sus hijos tuvieran educación superior, quería que ella fuera la abogada de la familia. "siempre me decía: -usted tiene que estudiar derecho- a él le gustaba mucho, fue concejal y estudiaba mucho esos temas. Me decía que debía estudiar derecho -porque usted siempre anda defendiendo la gente y usted habla mucho", recuerda.



El sueño de salvar vidas a través de la ciencia estaba atado a vivencias como las soluciones pragmáticas que tenía su abuela para los inconvenientes de salud (como qué) y a las necesidades de un territorio históricamente olvidado por los gobiernos más centralistas.

"Yo quería ser médico para encontrar moléculas, siempre, era mi fijación, pero esa fijación estaba muy ligada a lo que vivía, a la generosidad del conocimiento que tenía de mis abuelos a las dificultades que había en el territorio para solucionar, pero también a esa vocación de querer servir a la gente, desde muy chica".



Parte clave de las posibilidades de Mabel estaban en un entorno alentador: "en mi casa siempre me consideraron un poco hippie, yo siempre me iba a los lugares donde quería ir, tuve esa opción de elegir. Estuve en grupos juveniles, en grupos católicos. Bailaba danzas y estaba en grupos sociales, en colectivos interdisciplinarios del movimiento afro y nunca escuché la palabra no".

Ciencia para también cambiar los estereotipos

Hace poco más que una década, ocurrió un hecho que le cambió la vida. Es una historia que le repite a todo el que pregunta y habla de la vez en que estando en un laboratorio una niña de colegio se le acercó y le dijo "Yo creía que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos".



Ese imaginario del científico como un hombre caucásico, con canas, de lentes y bata, que emite un aire de sabiduría y superioridad, se enfrenta a la imagen de un mujer afro sonriente, que monta a caballo, que se sube en canoa y que camina en el monte con la comunidad. La presencia de Mabel en ese mapa impacta en lo que miles de niños y niñas creen sobre quiénes hacen ciencia.

Más allá de su valía académica y de sus talentos que la califican para el puesto, su vida y su trabajo desde el Gobierno abren la puerta para nuevas reflexiones. "Lo más importante, algo a lo que este gobierno le apostó con esta decisión, es la construcción de nuevos imaginarios".



"No sé si el país estaba preparado para ver una mujer negra y de región como Ministra, pero se están rompiendo estereotipos", señala.



Pocos días después de su nombramiento, la ministra fue objeto de críticas por parte de periodistas especializados e investigadores que la acusan de no aplicar correctamente el método científico en uno de sus trabajos y promover una bebida, basada en extractos naturales y en hongos ganoderma (investigación de su doctorado) como cura contra el cáncer. La ministra se ha defendido y ha contextualizado que reconocer el saber ancestral en las comunidades no es excluyente de realizar investigación con rigor científico y que sus detractores la han malinterpretado.



Solo la fuerza puede explicar su semblante sonriente. La mujer, que ahora es ministra,

sin decirlo, sabe que su presencia es más revolucionaria de lo que algunos quieren reconocer.



Desde su puesto actual tiene el objetivo de liderar una institución para que aporte al desarrollo social del país con una construcción de equidad.



"Las niñas negras de este país siempre se han visto representadas en otros imaginarios y en medio de una construcción colectiva que les ha dicho que estos nos son sus campos", explica, y agrega que los estereotipos "no nos dejan caminar tranquilos y confiados, amorosos. Ni nos han permitido que entablemos relaciones horizontales. Ese tipo de relaciones se necesitan para poder materializar los sueños".

Mabel Torres es bióloga de la Universidad del Valle. Lleva más de 25 años de carrera en investigación y ciencia y ha buscado impulsar el crecimiento de tecnología en las regiones. Foto: Tecnosfera

Frente a si cree que el activismo es compatible con la ciencia, Mabel responde positivamente. "Es muy compatible porque es una manera de generar conciencia y de entrar en un estado de reflexión. El activismo nos ayuda a eso, pero tenemos que dar un paso más allá porque la ciencia es pragmática, busca y encuentra soluciones".



Cree que el activismo permite llegar a las comunidades con lenguajes más sencillos y ayuda a que la ciencia llegue a la sociedad., "Son compatibles para generar conciencia y activar esa neurona, ese ADN de la manifestación social en la ciencia, para construir nuevas narraciones nuevas relatorías nuevos imaginarios".



"La ciencia tiene que ser activa, la ciencia tiene que ser dinámica, la ciencia tiene que generar soluciones para la sociedad. Desde ese punto de vista yo combiné el activismo, pero desde muchos lugares: desde el deporte, la natación, desde el tema comunitario y desde la ciencia misma", agrega.

Una visión de región desde las oportunidades y no desde los obstáculos

Así como las mujeres afroamericanas de la Nasa fueron referentes universales que inspiraron a Mabel, la también doctora en Ciencias Biológicas, la investigadora, docente y madre de dos, reconoce que hay una responsabilidad para todas las mujeres que como ella han logrado abrirse camino hacia el éxito en el sector.



Para despertar vocaciones científicas es urgente que las que ya trabajan en Ciencia y Tecnología "agarren a cada una de esas niñas para ser sus mentoras. Y no necesariamente porque todas deban elegir carreras STEM, sino para permitirles proyectarse, con identidades diversas y de liderazgo".



Además de su tía y madrina, la Cheponga, y de sus familiares más cercanos, expertos investigadores en patología y micología le despertaron el amor hacia sus especialidades en biodiversidad, protección de ecosistemas y el estudio de los hongos. También ha sido gestora de la bioeconomía en el departamento del Chocó, con iniciativas como Selvacéutica, una empresa enfocada en la biocosmética y con la que ha unido su pasión por la investigación con sus raíces culturales.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, explica cómo ha combinado su experiencia previa en la dirección de una cartera que busca acercarle el conocimiento a la sociedad. Foto: Tecnosfera

Aunque dice que "ni la negritud ni lo femenino han sido limitantes para mí... porque he saltado muchos obstáculos, pero sí son trabas y límites para muchas mujeres del país".



Cree que el éxito de quienes admira ha sido el resultado de pensar desde las capacidades y no desde las limitaciones y que así deben construirse los territorios como el suyo, el Chocó.



Pero admite que ha optado por silenciar comentarios "que me hacen reducir la velocidad de mi camino" y prefiere ignorar las 'pullas' machistas del entorno. Pero por el lado del racismo, dice, la presión es mucho más colectiva que individual.



"He visto a personas levantarse de un asiento porque una persona negra se sienta o peor, personas que no se sientan a pesar de la silla desocupada porque hay una persona negra al lado". Cree que la horizontalidad y la deconstrucción de los estereotipos son los caminos hacia el cambio. "Es un tema complejo que he procurado no darle mucha importancia por el bien de mi salud mental".



En eso, aún los entornos familiares y escolares tienen un gran trabajo: el de comunicarse y desmitificar que las profesiones estén asociadas a una raza o a un género.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC

