Coronavirus y Zoom, entre lo más buscado por los colombianos

La pandemia de covid-19 se convirtió en una de las búsquedas constantes de los colombianos durante este 2020, así lo demuestran los resultados entregados por Google sobre las principales tendencias dentro de la página en el país.



Así mismo, las elecciones en Estados Unidos, los ejercicios en casa y la muerte de grandes del deporte y el entretenimiento estuvieron entre los temas que más se consultaron durante este año.



Estos fueron los intereses de los colombianos en Google.

Tendencias de 2020

1. Coronavirus

2. Elecciones Estados Unidos

3. Zoom

4. Google Classroom

5. Ingreso solidario

6. Liga BetPlay

7. Síntomas del coronavirus

8. Colombia vs Uruguay

9. Everton

10. Among Us



Covid-19 en Colombia

1. Coronavirus en Colombia

2. Ingreso solidario

3. Síntomas del coronavirus

4. Casos de coronavirus en Colombia

5. Devolución del IVA

6. Pico y cédula

7. Consejos sobre el coronavirus

8. Prevención covid-19

9. Cuarentena Colombia

10. Ivermectina



Actividades en casa

1. Ejercicios en casa

2. Diploma especial quédate en casa

3. Aeróbicos en casa

4. Cardio en casa

5. Fotos Tumblr en casa

6. Trabajo en casa

7. Aprende en casa

8. Juegos para niños en casa

9. Manualidades para hacer en casa

10. Retos para hacer en casa



Acontecimientos del año

1. Elecciones Estados Unidos

2. Carnaval de Barranquilla

3. Día de la Independencia de Colombia

4. Cuarentena Colombia

5. Día del Padre 2020

6. Día sin IVA

7. Pandemia

8. Halloween

9. Día de los Muertos

10. Luna Azul



Eventos deportivos

1. Liga Betplay

2. Champions League

3. Tour de Francia

4. Eliminatorias Qatar 2022

5. Premier League

6. Liga Española

7. Liga Italiana

8. Europa League

9. Roland Garros

10. Preolímpico Sudamericano Sub-23

Personajes del 2020

1. Joe Biden

2. Donald Trump

3. Daniella Álvarez

4. Will Smith

5. Kim Jong-un

6. Santiago Arias

7. Adele

8. Aída Merlano

9. Marbelle

10. Belinda



Mujeres

1. Naya Rivera

2. Daniela Álvarez

3. Lucero Gómez

4. Adele

5. Aída Merlano

6. Marbelle

7. Belinda

8. Kamala Harris

9. Zharick León

10. Lindsay Lohan

Los que se fueron en 2020

1. Kobe Bryant

2. Maradona

3. Naya Rivera

4. Chadwick Boseman

5. Juan David Aldana

6. Lucero Gómez

7. George Floyd

8. Alfonso Ortiz

9. Horacio Serpa

10. Sean Connery



Novelas, series y programas TV

1. Pa' quererte

2. Pasión de gavilanes

3. Enfermeras

4. Pedro el escamoso

5. Amar y vivir

6. Rafael Orozco, el ídolo

7. El general Naranjo

8. Yo me llamo

9. Tres milagros

10. Verdad oculta

Películas

1. Milagro en la celda 7

2. 365 Dni

3. Annabelle

4. Wonder

5. Pantera negra

6. El hoyo

7. Parasite

8. Bad Boys for Life

9. Enola Holmes

10. Hocus Pocus



Letra de…

1. Tusa

2. Safaera

3. Dákiti

4. Dance Monkey

5. Vida de rico

6. Hawái

7. Bella ciao

8. Rojo

9. René

10. Favorito

Recetas

1. Recetas fáciles

2. Recetas con carne molida

3. Recetas con harina de trigo

4. Recetas con pechuga de pollo

5. Recetas con camarones

6. Recetas con atún

7. Recetas con papa

8. Recetas con plátano maduro

9. Recetas con garbanzos

10. Recetas con brócoli



Preguntas

1. ¿Quién ganó las elecciones en EE. UU.?

2. ¿Cuántos casos de coronavirus hay en Colombia?

3. ¿Hasta cuándo va la cuarentena en Colombia?

4. ¿Qué es el coronavirus?

5. ¿Cuántos camellos valgo?

6. ¿Quién fue el padre de Leonardo da Vinci?

7. ¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia 2020?

8. ¿Cómo saber si soy beneficiario del ingreso solidario?

9. ¿Cómo hacer tapabocas?

10. ¿De qué murió Serpa?

Preguntas tipo ‘Cómo…’

1. ¿Cómo van las votaciones en USA?

2. ¿Cómo saber si soy beneficiario del ingreso solidario?

3. ¿Cómo hacer gel antibacterial?

4. ¿Cómo hacer tapabocas?

5. ¿Cómo va el coronavirus en Colombia?

6. ¿Cómo saber si soy beneficiario de la devolución del IVA?

7. ¿Cómo se contagia el coronavirus?

8. ¿Cómo marcar cuadernos 2020?

9. ¿Cómo hacer pan?

10. ¿Cómo hacer churros?



Preguntas tipo ‘Qué significa…’

1. ¿Qué significa suánfonzon?

2. ¿Qué significa 👉👈?

3. ¿Qué significa uwu?

4. ¿Qué significa acab?

5. ¿Qué significa urbi et orbi?

6. ¿Qué significa cuarentena?

7. ¿Qué significa COVID-19?

8. ¿Qué significa minga?

9. ¿Qué significa INRI en la cruz?

10. ¿Qué significa soñar que estoy embarazada?

Preguntas tipo ¿Qué es...?

1. ¿Qué es el coronavirus?

2. ¿Qué es suánfonzon?

3. ¿Qué es una pandemia?

4. ¿Qué es isquemia?

5. ¿Qué es la minga?

6. ¿Qué es manufactura?

7. ¿Qué es cuarentena?

8. ¿Qué es el covid-19?

9. ¿Qué es parchís?

¿Qué es toque de queda?

