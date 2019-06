Huawei revela la lista de teléfonos que se actualizarán a Android Q

Mientras los usuarios de Huawei continúan con la incertidumbre sobre lo que puede pasar frente al bloqueo por parte de Estados Unidos, la empresa china sigue dando partes de tranquilidad a sus clientes. Pese a que la misma firma confirmó que ya cuenta con su propio sistema operativo, la empresa reiteró que sus dispositivos seguirán recibiendo las actualizaciones de Android.

Ahora ha informado en un comunicado que están seguros de que sus dispositivos más populares, incluyendo la serie P30, podrán acceder a Android Q, la nueva versión del sistema operativo de Google que se espera sea lanzada en el tercer trimestre de este año.

“Hemos estado trabajando con terceros durante muchos meses para asegurarnos de que los dispositivos puedan recibir actualizaciones de Android Q. Ya se han iniciado los preparativos técnicos y las pruebas para más de 17 dispositivos. De hecho, nuestro Mate 20 Pro ya ha sido aprobado para recibir Android Q cuando sea lanzado por Google”, señaló Huawei.

Hemos estado trabajando con terceros durante muchos meses para asegurarnos de que los dispositivos puedan recibir actualizaciones de Android Q

La información fue publicada en el blog oficial de Huawei del Reino Unido en donde se reveló la lista de dispositivos:

P30 Pro P30 Mate 20 Mate 20 Pro PORSCHE DESIGN Mate 20 RS P30 lite P smart 2019 P smart+ 2019 P smart Z Mate 20 X Mate 20 X (5G) P20 Pro P20 Mate 10 Pro PORSCHE DESIGN Mate 10 Mate 10 Mate 20 Lite

La compañía reiteró que los teléfonos continuarán recibiendo parches de seguridad y actualizaciones de Android. “En Huawei, siempre ponemos a nuestros consumidores en primer lugar, sin importar los desafíos que enfrentamos”, dijo la empresa. Y agregó: “Cualquiera que ya haya comprado, o esté a punto de comprar un smartphone Huawei, puede seguir accediendo al mundo de las aplicaciones como siempre lo ha hecho. Todos los dispositivos siguen estando cubiertos por la garantía del fabricante y recibirán el servicio completo de asistencia técnica correspondiente”, señaló.



Android no se desinstalará automáticamente de los teléfonos inteligentes y tabletas Huawei. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para garantizar que nuestros consumidores puedan disfrutar siempre de la mejor experiencia posible.



La compañía dijo que también se puede “confirmar que los dispositivos Huawei con software de Microsoft serán actualizados y soportados”.



Además aclararon que si se restablece la configuración de fábrica de un smartphone o tableta Huawei, los servicios Android y Google Apps pueden descargarse y utilizarse de forma normal.



Sin embargo, no queda claro qué sucederá con futuras actualizaciones en caso de que el gobierno de Estados Unidos no llegue a un acuerdo con la compañía china.



TECNÓSFERA