El año negro de Facebook: los 5 escándalos que salpican a la compañía

"Retrasar, negar y desviar". En estas premisas se basó la estrategia de Facebook para enfrentar la crisis por la interferencia rusa dentro de la red social y evitar que se vinculara con el éxito de Donald Trump en 2016. Así lo revela un extenso reportaje del diario The New York Times que señala que la jefa de operaciones de la compañía, Cherly Sandberg, implementó un plan para minimizar la investigación.



Dentro de las revelaciones se destaca además la contratación de una empresa de relaciones públicas, Definers Public Affairs, para difundir información negativa sobre sus rivales como Apple y Google.

Facebook rechazó este jueves la información y la calificó de inexacta. "Hemos reconocido públicamente en varias ocasiones (...) que fuimos muy lentos para detectar la interferencia rusa en Facebook, así como otros abusos", dijo la empresa. "Pero en los dos años después de la elección presidencial de 2016, hemos invertido fuertemente en más personas y tecnología para mejorar la seguridad de nuestros servicios", agregó. Según el New York Times, cuando crecieron las críticas por el manejo de Facebook de la interferencia rusa, la empresa emprendió una campaña de relaciones públicas, dirigida por Sandberg, con el fin de desacreditar a sus detractores y desviar la atención hacia sus competidores.



La campaña habría incluido señalamientos de antisemitismo contra manifestantes o intentos de desacreditar a activistas.



Este escándalo pone de nuevo a Facebook en el ojo del huracán. Tras la revelación de The New York TimeS, ya los congresistas estadounidenses están exigiendo medidas mucho más estrictas contra la red social. En búsqueda de posibles salidas a los problemas que ahogan a la red social, Mark Zuckerberg testificó ante el Congreso de Estados Unidos y luego ante el Parlamento Europeo en abril y mayo de este año, pero las crisis para la red social no paran y al final del 2018 el panorama revela que se requiere una regulación mucho mayor.



En 2018, la red social, que es dueña de Instagram y WhatsApp, ha tenido que lidiar con problemas que van desde filtraciones de datos y noticias falsas hasta vulnerabilidades en su plataforma. Este es un recuento de los escándalos que ha protagonizado la compañía:

Esconder la injerencia rusa

El reportaje de The New York Times se basó en entrevistas con más de 50 personas tanto de la compañía como legisladores, funcionarios y trabajadores del Congreso. Según la publicación, Facebook había reunido pruebas de la interferencia rusa durante una investigación liderada por su exjefe de seguridad Alex Stamos,

sin embargo, informó de forma tardía a su junta directiva sobre los hallazgos.

Sugerir que no estábamos interesados en conocer la verdad o que queríamos esconder lo que sabíamos o impedir investigaciones es, sencillamente, falso FACEBOOK

De acuerdo con el artículo del New York Times, los directivos de la empresa, encabezados por Sandberg, ignoraron las señales, se quitaron las culpas de encima una vez se conocieron los hechos y siguieron prestando más atención a otros proyectos pese a los múltiples escándalos en materia de seguridad.



"Sugerir que no estábamos interesados en conocer la verdad o que queríamos esconder lo que sabíamos o impedir investigaciones es, sencillamente, falso", indicó Zuckerberg, quien informó además que la compañía rompió relaciones con Definers Public Affairs. No obstante negó que la empresa hubiese pedido a la firma de relaciones públicas que escribiese artículos o pagase por ellos en nombre de Facebook.

Filtración de datos

Fueron 87 millones de personas, la mayoría de EE. UU., cuya información fue accedida, a través de una aplicación de Facebook, por la consultora política Cambridge Analytica. Dicha firma usó esos datos para crear perfiles psicológicos y luego difundir información dirigida para intentar manipular la intención de voto para las elecciones de Estados Unidos.



Tras el escándalo, Facebook comenzó a hacer más visibles las opciones de configuración y las listas de aplicaciones en las que están activos los usuarios así como la información que han compartido con esas aplicaciones. La compañía también eliminó cerca de 200 aplicaciones como parte de la investigación interna sobre el posible uso indebido de datos. Según la red social, en caso de sospecha de alguna utilización inadecuada de la información, se procederá a entrevistar y solicitar información a sus desarrolladores o realizar auditorías que pueden implicar una inspección presencial.

Información expuesta

En junio de este año se conoció que los desarrolladores de Facebook habían compartido publicaciones privadas de al menos 14 millones de usuarios como si su configuración fuera pública.



En un comunicado el gigante estadounidense señaló que el incidente ocurrió durante cuatro días, del 18 al 22 de mayo, mientras la plataforma probaba una nueva herramienta llamada 'elementos destacados', para permitir a sus usuarios resaltar fotos u otro contenido de su perfil en un futuro.



La compañía pidió disculpas e informó que luego del fallo se desplegó una actualización que permitió que todas las publicaciones de los perfiles afectados pasaran de públicos a privados sin ninguna excepción.

Vulnerabilidades

Como si no bastara con los escándalos de filtraciones de datos, Facebook dio a conocer en septiembre que una vulnerabilidad, que afectó a 50 millones de cuentas, permitía que fueran robados los tokens de acceso a Facebook, que la red social los define como las claves digitales que mantienen a los usuarios conectados a la red social sin necesidad de volver a introducir la contraseña cada vez que utilizan la aplicación.



La falla de seguridad afectó la función de ‘Ver cómo’, una opción que permite a los usuarios observar cómo luce su cuenta desde otro perfil.

Más exposición de datos

Por otro lado, la compañía de ciberseguridad Imperva reveló hace pocos días que otra vulnerabilidad en la red social hacía posible que sitios web de terceros obtuvieran información privada de los usuarios como los likes y los intereses, sin que ellos lo supieran. Según el reporte, desde un sitio web malicioso se podía desviar silenciosamente este tipo de datos en otra pestaña de Google Chrome. El usuario debía hacer clic en cualquier parte de esa página mientras estuviera conectado a Facebook. En ese momento, los cibercriminales podrían abrir una nueva ventana emergente de la página de búsqueda de Facebook y obtener la información personal.



Los cibercriminales tenían la opción de acceder a datos específicos de los usuarios y amigos como la cantidad de contactos de una persona con una determinada religión o que vivan en una ciudad especifica.



TECNÓSFERA CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS*