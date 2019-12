Los planes de Uber para frenar acosos sexuales en Colombia

Más de 5.000 casos de agresiones sexuales fueron reportados en Uber en los últimos dos años en EE. UU. Esta y otras cifras sobre el tipo de agresión o acerca de los accidentes fatales fueron presentadas por Uber recientemente, en una movida inusual que busca transmitir confianza y transparencia ante reguladores y grupos sociales que exigen más medidas y prevención.

El reporte surgió de una investigación de más de dos años que está limitada a los datos internos de situaciones que llegan por el soporte de la aplicación en los más de 2.300 millones de viajes que se realizaron en Uber en ese país.



Precisamente para conocer cuál es el panorama de la seguridad en la aplicación en Colombia, EL TIEMPO habló con Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad para la región, sobre si existe una intención de medir las agresiones sexuales reportadas en la plataforma en Colombia y qué se está haciendo en la materia.

¿Cómo va la seguridad en Uber en el país?

El panorama lo vemos positivo. Este año lanzamos una nueva funcionalidad de seguridad cada dos meses, algo que pocas compañías y aplicaciones pueden decir. La seguridad se ha convertido en una prioridad para Uber no solo en Colombia, sino a nivel global.



Estamos apostando mucho a las alianzas porque sabemos que hay problemas sociales a los que no podemos hacer frente solos. Precisamente, para eso existen expertos en temas como la equidad de género, la violencia contra la mujer y las poblaciones LGBTI.

Lanzamos nuevos filtros y funciones de seguridad y hemos colaborado con distintas organizaciones. Sabemos que el reto para 2020 es grande porque queremos mantener todas estas medidas para consolidar una comunidad cada vez más segura.

¿Cuál es la ruta que tienen para el 2020? ¿Se ha planteado algún reporte nacional?

De momento, de reportes solamente se tiene el de EE. UU. No tenemos fechas para otro país. Fue un reporte que tomó dos años de clasificación e investigación arduo que se hizo con transparencia. Sabemos que somos una compañía global, pero por el momento no está para Colombia.



En el país vamos a seguir trabajando en funciones de seguridad. Vienen funcionalidades como poder grabar audio dentro de los viajes o una verificación de usuarios que aplique de la misma forma en que tenemos filtros de socios conductores. También estamos probando un pin de seguridad para que cada vez que se vaya a tomar un servicio, el conductor pueda iniciar el viaje solo después de recibir el código que recibe el usuario.



Estos productos se prueban en pequeños grupos de usuarios en distintos países, con lo que puede tomar un tiempo pulirlo antes de su lanzamiento global.

Vienen funcionalidades como poder grabar audio dentro de los viajes o una verificación de usuarios que aplique de la misma forma en que tenemos filtros de socios conductores FACEBOOK

TWITTER

¿Qué esfuerzos tiene Uber en Colombia para conocer de esos casos? ¿Manejan cifras internas para tomar decisiones?

En este momento sacar o publicar una data podría ser muy irresponsable de nuestra parte. Es un trabajo que requiere leer reporte por reporte, entender el inicio y final y, adicionalmente, un ejercicio de contrarrestar las cifras con las que mantienen las autoridades. No es posible entregar cifras así si nosotros precisamente no somos una autoridad o un juez para determinar si el hecho ocurrió. Eso es fundamental; recalco que el reporte de EE. UU., un primer esfuerzo en este camino, muestra el panorama de casos, pero no establece si la acusación es o no verídica; no tomamos partido, sino que reportamos lo que nos informan usuarios y socios conductores.



Entre nuestros esfuerzos están alianzas con organizaciones como Aequales, con quienes en los últimos dos años sacamos un producto piloto, que se lanzó en Agosto, basado en una serie de pódcast para los socios conductores, en el que se les explica de forma amigable, más allá de la definición: ¿qué es el acoso?, ¿cómo se puede prevenir? Y se dan recomendaciones como el evitar los piropos o no hacer preguntas personales.



Con esto queremos lograr una escalabilidad a largo plazo para que más socios conductores puedan tener estas sesiones informativas. Quienes tomen estos pódcast podrán adquirir una insignia en el perfil que indica que hace ‘Viajes con respeto’. Desde que se lanzó el proyecto, 340 socios conductores obtuvieron el distintivo en la aplicación y han realizado más de 176.000 ‘Viajes con Respeto’.



Tenemos una alianza con 'Vital Voices', que promueve el liderazgo de las mujeres y se dedica a salvaguardar los derechos humanos. Con ellos entrenamos a nuestros agentes de soporte en atención a usuarios y socios conductores que lleguen a reportar incidentes de este tipo.



También trabajamos con el colectivo de Alejandra Borrero de Ni Con el Pétalo de una Rosa, con sesiones informativas presenciales. Pero sabemos que estas situaciones son parte de una problemática social, esto no es un problema de solo Uber. Esto es un esfuerzo, y al acoso hay que enfrentarlo desde diferentes direcciones. La violencia contra la mujer se presenta en distintas esferas.



Se necesita un esfuerzo multisectorial. Tenemos un esfuerzo en el que financiamos una investigación de 'Igarapé Institute' para investigar la situación. Porque es importante primero saber qué ocurre. ¿Cómo van a tratar el tema de violencias, sin saber cuál es la situación? Apoyamos la investigación, y se encuentran datos de Brasil, Colombia y México que son comparables.

Hay quienes apoyan la idea de conductoras mujeres exclusivas para enfrentar el acoso, ¿esa es la solución?

Creo que no es la solución completa porque pasar por resolver esto requiere distintas medidas y sectores para abordar el problema social. Pero lo que sí puede hacer es mejorar la percepción de seguridad para las mujeres. De hecho, acabamos de lanzar un piloto en Brasil, llamado Uber Ellas, que es similar porque busca que la socia conductora pueda elegir si quiere recoger únicamente a mujeres.



Es un piloto que lleva poco más de un mes, pero que requiere principalmente ampliar la base de socias conductoras porque si al final quieres ofrecer un servicio de mujeres para mujeres, hay que incrementar la base, que haya suficientes para cumplir la demanda. Es un trabajo ambicioso que pasa por preguntarse: ¿Cuántas mujeres en Colombia tienen licencia? ¿A cuántas les gusta manejar? ¿A cuántas no les da inseguridad viajar de noche? Es una apuesta ambiciosa, pero creo que es la forma correcta para iniciar. Después de que veamos cómo funciona, esperamos poder anunciar la llegada de la prueba piloto a toda la región.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA @LinndaPC