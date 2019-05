Los oscuros escenarios que plantea la nueva temporada de Black Mirror

Solo seis meses después del estreno del sonado capítulo interactivo 'Bandersnatch' de Black Mirror, Netflix informó que estrenará la quinta temporada de la serie el próximo 5 de junio y lanzó el tráiler previo a su estreno el pasado 15 de mayo. Esta semana, la plataforma puso a disposición de los aficionados un micro tráiler para cada uno de los tres capítulos de la nueva temporada.

En ellos se alimenta la expectativa de una serie que continua con el planteamiento de un futuro distópico, en el que los personajes se ven trastornados por los efectos de la tecnología.



Inteligencias artificiales que se entrometen en la vida de una adolescente, relaciones emocionales afectadas por encuentros que se hacen posibles gracias a las redes sociales y usuarios de aplicaciones móviles que se enfrentan al lado oscuro de estos servicios, son las líneas temáticas de la quinta temporada.

El primer capítulo, titulado "Rachel, Jack and Ashley Too" podría ser uno de los más esperados, no solamente porque contará con la participación de la cantante y actriz Miley Cyrus, sino por el concepto de inteligencia artificial que allí se plantea.



El personaje de 'Ashley Too', el seudónimo de la estrella pop que Cyrus interpreta, sirve de inspiración para crear una 'muñeca robot' que se vende a las adolescentes aficionadas a la cantante, y que al estilo de los asistentes virtuales como Alexa de Amazon y Siri de Apple, habla con sus dueños. De lo que se ve hasta el momento, la 'muñeca robot', que luce como la cantante, repite a las adolescentes un discurso de auto ayuda que amenaza con afectar la salud mental de la estrella pop y las niñas fans.

"Striking Vipers", el segundo capítulo de la temporada, plantea una relación de pareja que se ve afectada por el uso de las aplicaciones móviles y su injerencia en la vida cotidiana.



Aunque la trama de la crisis emocional ha sido un recurso bastante explorado en otros capítulos de la serie, esta nueva temporada muestra cómo la tecnología podría ayudar a quebrar por completo relaciones ya gastadas.

Finalmente, el tercer capítulo titulado "Smithereens", continúa con un escenario no muy lejano a la cotidianidad: un usuario de una aplicación de transporte pide un servicio al aeropuerto, pero el conductor manipula el GPS para tomar una ruta desconocida.



En el tráiler se puede observar que la situación en ese día se sale de control, en medio de un discurso que pone en entredicho las populares herramientas tecnológicas para meditar y personajes que evidencian problemas de salud mental.

Con situaciones tan cotidianas como pedir un servicio de transporte por medio de una aplicación o revivir relaciones del pasado gracias a las redes sociales, la nueva temporada de Black Mirror continúa con una línea narrativa de suspenso en la que se podría cumplir lo que alguna vez dijo Charlie Brooker, creador de la serie, en entrevista con EL TIEMPO: "El mundo se está volviendo cada vez más como Black Mirror, no sabemos si eso nos está complicando el trabajo o nos está dando publicidad gratis"





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET