Según un estudio realizado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, los videos de entretenimiento, retos y estilo de vida en YouTube, junto con los memes, son los contenidos preferidos por los niños a nivel global, representando aproximadamente el 42 por ciento de las consultas en esta plataforma durante el verano.

Estos hallazgos se basaron en datos anónimos voluntariamente proporcionados por usuarios de Kaspersky y Safe Kids, para analizar "las búsquedas de los jóvenes" durante el periodo de junio a agosto de 2023.

La firma recuerda que el 61 por ciento de los niños obtienen su primer dispositivo, ya sea una tableta o un 'smartphone', entre los ocho y los doce años. Es en estas edades cuando inician su navegación en la red, comenzando a interactuar en redes sociales, hacer amigos, jugar, ver películas y aprender en línea.

Con estos datos, el informe determina cuáles han sido las plataformas de contenido más favorecidas por los niños en dispositivos Android durante dicho periodo. YouTube, TikTok y WhatsApp lideran las preferencias a nivel mundial, con un 30 por ciento, 17 por ciento y 15 por ciento de usuarios respectivamente.

El contenido más buscado en YouTube

En lo que respecta a YouTube, el contenido más buscado por los niños durante el verano fueron los vídeos de entretenimiento, retos y estilo de vida, así como los memes, que representan aproximadamente el 42 por ciento de las consultas en estas categorías.



Además de esto, los vídeos de blogueros, la música, películas, dibujos animados, programas de televisión y juegos también se consumieron activamente. Entre las tendencias destacadas se encuentra Skibidi Toilet, una serie de dibujos animados creada por el influencer georgiano DaFuq!? Boom!, que acumuló aproximadamente el 9 por ciento de las 1.000 búsquedas principales.

YouTube, una de las redes sociales más frecuentadas por los niños. Foto: iStock

De acuerdo con el estudio, el videojuego 'Lacey's Flash Games' se ha destacado por ser el más buscado entre el público infantil, ganando notable popularidad durante el verano. Este interés se ha atribuido principalmente a los vloggers que han creado y compartido historias de miedo inspiradas en dicho juego.

En el ámbito de las animaciones y series, los dibujos animados han predominado en las preferencias infantiles durante el período estival, representando aproximadamente el 50 por ciento de todas las búsquedas. El canal MSA (My Story Animated) ha emergido como el favorito en esta categoría, albergando series populares como 'Lady Bug', 'My Little Pony' y 'Peppa Pig'.

Kaspersky aprovechó para recalcar la relevancia de procurar una experiencia en línea enriquecedora y segura para los menores. Instó a los padres a involucrarse activamente en la vida digital de sus hijos desde temprano, promoviendo el uso responsable del internet y el discernimiento en el consumo de contenidos.

La empresa también advirtió sobre la importancia de que los padres sean conscientes y cuidadosos respecto a sus propios hábitos digitales y del uso de dispositivos, sugiriendo que estos deben orientar a los niños en el establecimiento de configuraciones de privacidad adecuadas, promoviendo así un entorno 'online' más seguro y consciente para los más jóvenes.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.