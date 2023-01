Al inicio del año, todos los años, Las Vegas se vuelve el epicentro de una de las ferias de Tecnología más importantes, el Consumer Electronics Show (CES), este año la idea es recuperar el ritmo que tenía el sector previo a la pandemia.



La cita es desde el próximo jueves 5 de enero hasta el domingo 8 de enero y se estima que habrá representantes de 173 países distintos, más de 3.000 expositores y unos 100.000 visitantes, la tercera parte de fuera de Estados Unidos y unos 80.000 menos que los fueron los que tuvo el evento en 2019, según datos de CTA, la entidad organizadora.

Este evento es clave, porque es donde las grandes empresas de tecnología y electrónica de consumo presentan lo que será su trabajo en el año, sus productos insignia y lo que llevarán a los países para sus usuarios.



La idea es que la edición del 2023 crezca 50 por ciento en comparación con el evento del 2022 y aunque muchos estarán de manera presencial, también habrá 75 transmisiones en streaming para su formato híbrido como en 2022.



Allí se darán cita grandes como Samsung, Google, Microsoft, Amazon, Qualcomm, Sony, AMD, Accenture , JBL o Lenovo.



Apple, por ejemplo, rara vez participa en CES más allá de enviar algunos empleados.



Una de las principales tendencias está en la tecnología automotriz, habrá 300 expositores y empresas del segmento como BMW o Hyundai mostrarán avances en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de vehículos autónomos (AV) y nuevas plataformas de vehículos eléctricos (EV).



Pero compañías que tradicionalmente apuesta fuera del sector en procesadores o chips como Qualcomm, Nvidia o Mobileye demostraran sus aportes al segmento.

​

Incluso la empresa John Deere de maquinaria pesada y de agricultura que ha vendido tractores de conducción autónoma durante aproximadamente 20 años dejará ver su apuesta en Inteligencia Artificial en sus accesorios en este sector también se verán vehículos impulsados ​​por hidrógeno y otras alternativas de combustibles.

Así se ven los retratos con Inteligencia Artificial que crea Lensa Foto: Lensa

En tendencias también la Inteligencia artificial (IA) mostrará su poder, el año pasado ya se había visto el potencial que tenían aplicaciones pagas como Lensa que le ofrecen imágenes reimaginadas o era posible hablar con ChatGPT.



Esto se mantendrá, ya al inicio de diciembre, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, confirmó inversiones en IA por el orden del billón de dólares hasta 2024 y así mismo generar una incubadora de ideas para 'reimaginar productos e industrias'. Basta ver con la regulación europea cuál será el límite y cómo lo preven otras compañías.



La salud digital y la atención de desastres será otro foco que el CES 2023 tendrá. Se esperan avances en la terapia digital, bienestar mental, la tecnología en la salud de la mujer y la telemedicina, Además funciones de diagnóstico y tratamiento.



Expositores como Abbott, Samsung, Siemens o de nuevo John Deere,mostrarán cómo la innovación puede conservar energía y aumentar la generación de energía, crear sistemas agrícolas más sostenibles, impulsar ciudades inteligentes y apoyar el acceso a agua limpia.

Meta ya lleva invertidos más de 27.000 millones de dólares en el desarrollo del metaverso. Foto: iStock

El metaverso el desarrollo software y plataformas serán la constante en 2023, empresa como HTC, que produjo la línea Vive de auriculares VR, está provocando abiertamente un producto de seguimiento portátil llegue a competir con el popular visor de Meta el Quest 2 de Meta y empresas como Sharp y Canon preparan prototipos y experiencias como la de los gemelos digitales de Microsoft.



Así que los mundos inmersivos e interoperables no dejaran las tendencias pues con web3 se espera desempeñen un papel importante, a pesar de que el colapso de las criptomonedas también está afectando a sus desarrolladores.



El streaming que normalmente representa una quinta parte de los asistentes a la conferencia mostrará como sus jugadores, CNN, HBO Max , Discovery + Disney + y demás van a repensar sus modelos comerciales.



Eso podría significar las llegadas de tarifas más bajas, peleas por derechos de contenido y producciones.



Siguen los robots para uso doméstico y se espera que sean más sociables para generar una mejor conexión con su uso.



El otro punto es que la ciberseguridad va a tener un puesto primordial pues no solo las casas si no los gobiernos, las empresas e infraestruturas (sistemas de trenes, vehículos eléctricos, cámaras de seguridad domésticas) se han convertido en una vía potencial para los ataques .

