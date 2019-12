Estos son los mejores videojuegos del año según PlayStation

PlayStation reveló en su blog oficial a los ganadores del Game of the Year 2019 - reconocimiento que cada año hace la gigante de los videojuegos a lo mejor de lo mejor de la industria. En esta ocasión, con cerca de un millón de votos se eligieron en 17 categorías a los títulos que más se destacaron en estos 12 meses.

Sin lugar a dudas, el fenómeno Death Stranding no pasó inadvertido, así como tampoco lo hizo su productora Kojima Productions. Y Aunque no consiguió el galardón al mejor juego del año en los más recientes Game Awards, sí creo un precedente en la forma en la que se juegan a los videojuegos y esto se vio reflejado en el apoyo del público que lo posicionó como el juego con mejor narrativa del 2019.



Por otro lado, en esta categoría cabe resaltar también el trabajo de Days Gone, Call of Duty: Modern Warfare y Kingdom Hearts III; cada uno con una historia única, entretenida y que proporcionó a sus jugadores una narrativa que rompe con lo estipulado.

En mejor apartado gráfico, nuevamente Death Stranding se coronó como el número uno: con un mapa abierto, detalles en el entorno muy bien trabajados, efectos climáticos impresionantes y una sensación de realismo increíble para las actuales consolas, el producto de Kojima resaltó por encima de otros títulos como Resident Evil 2, Modern Warfare y Devil May Cry 5 que le siguieron en el podio.

El juego de Kojima Productions se quedó con cinco primeros lugares en los Game of the Year de PlayStation Foto: PlayStation

Por su parte, Sekiro: Shadows die Twice consiguió los títulos a mejor dirección de arte y mejor juego de acción. Su imponente y sorprendente manejo de lo histórico en la cultura japonesa y sus escenas de acción pura- llenas de venganza-, cautivaron a los fanáticos de PlayStation. Y, también, al mundo gamin en general, lo cual recordemos, lo llevó a convertirse en el mejor juego del año en los últimos Game Awards.

Sekiro: Shadows Die Twice - mejor juego del año en los Game Awards 2019-, fue elegido como el juego con mejor dirección de arte y el mejor juego de acción. Foto: PlayStation

"La música es escasa cuando se hacen entregas en el desierto lleno de cráteres de Death Stranding", se lee en el blog de PlayStation. Pero las sombrías melodías de Low Roar y la partitura conmovedora y sintetizada de Ludvig Forssell resonaron en la mente de los fanáticos que eligieron la banda sonora de este título como la mejor del año, sumándole un galardón más al juego de Koshima.



Además, Death Stranding también obtuvo los títulos de: mejor juego para PS4, mejor interpretación por el trabajo de Norman Reedus dándole vida a Sam Porter- protagonista del juego-, y mejor juego exclusivo de PlayStation.



Lo que en definitiva lo ubica como el gran ganador de los Game of the Year 2019 de PlayStation.

Otros ganadores

Cómo mejor juego multijugador la medalla de oro se la llevó el Call of Duty: Modern Warfare; en mejor juego de rol el ganador fue Kingdom Hearts III - el cual cuenta la historia de Sora, protagonista de la saga Kingdom Hearts, quien tendrá grandes aventuras con algunos de los personajes más queridos del mundo Disney.

En mejor juego de deportes, por encima de los populares FIFA 20, NBA 2K20 y MLB The Show 19 está Crash Team Racing: Nitro-Fueled; este remake del clásico Crash Team Racing llenó de nostalgia a los jugadores que disfrutaron de horas y horas de diversión, adrenalina y mucha velocidad.

El título a mejor juego en marcha se lo llevó Final Fantasy XIV; el mejor juego independiente fue A Plague Tale: Innocence, desarollado por la compañía francesa Asobo Studio quién duplicó en votos a Outer Wilds, segundo en el podio.

Este es el juego más esperado por los usuarios de PlayStation para el próximo año. Foto: PlayStation

No Man's Sky Beyond hizo vivir la mejor experiencia de realidad virtual a los usuarios de PS4; en cuanto, el encuentro con Mr. X en Resident Evil 2 fue catalogado como el mejor momento gaming del año.



Para finalizar, Kojima Productions superó a Capcom, Square Enix y Respawn en la lucha por ser el mejor estudio del año, en lo que fue el retorno de Hideo Kojima con Death Stranding, después de su gran éxito con la saga Metal Gear.



Para 2020, el juego más esperado según los usuarios es el Cyberpunk 2077 - en el que estará el famoso actor Keanu Reeves-, seguido por el remake de Final Fantasy VII; Ghost of Tsushima y Marvel's Avengers.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET