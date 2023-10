¿Los likes y reposteos desaparecerán de X? Esto se sabe

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, continúa experimentando cambios significativos bajo el liderazgo de Elon Musk. Desde el cambio de nombre hasta la eliminación del icónico pajarito azul y la reciente transformación de las tarjetas de enlaces, la plataforma ha evolucionado radicalmente.



Elon Musk anunció planes para llevar a cabo más cambios en la plataforma. Uno de los cambios más notables es la eliminación de los botones de 'likes' y 'reposteos' con el objetivo de darle un nuevo aspecto al feed de noticias. Musk expresó en un tweet: "A continuación, eliminaremos todos los botones de acción con sus recuentos de interacción superfluos del timeline. Solo se mostrará el recuento de vistas, a menos que toque una publicación".



¿Qué implicará la desaparición de estos? Aunque no se ha confirmado si este cambio se implementará, es posible que la forma de interactuar en X cambie por completo. A pesar de la ausencia de los iconos de 'like' y 'reposteo'," estas acciones seguirán siendo posibles en la plataforma.



El cambio en el popular logo de Twitter, de un pájaro a una X, se dio el pasado julio. Foto: Etienne Laurent. EFE

Se sugirió que las interacciones podrían reemplazarse por gestos; por ejemplo, para dar 'Me gusta', podría ser necesario realizar dos toques, mientras que para responder, se podría requerir deslizar la publicación hacia un lado. Respecto a la visibilidad de los números de interacción en una publicación, estos solo serán visibles al hacer clic en el tweet, lo que significa que no se mostrarán los recuentos de "me gusta" o "respuestas" a simple vista. Según Musk, esta medida tiene como objetivo mejorar la legibilidad del feed de noticias.



Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre estos cambios, por lo que la comunidad deberá esperar las actualizaciones que Elon Musk comparta en los próximos días.



Además de estos próximos cambios, Elon Musk ha implementado varias modificaciones en X desde que asumió el control de la plataforma. Algunos de estos cambios incluyen el cambio de nombre de Twitter a X, la eliminación del icónico logo del pajarito azul, la desaparición de los términos 'tweet', twittear', y 'retweet', la introducción de X Premium y la imposición de limitaciones en el número de publicaciones en el feed. Estos cambios han transformado por completo la experiencia de los usuarios en la red social.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.