Los impulsos que se necesitan para que la industria creativa brille

Las artesanías, la música, la gastronomía, la producción audiovisual y hasta los videojuegos forman parte de un importante segmento económico que se ha buscado impulsar en los últimos años y podría saltar al estrellato después de esta coyuntura.



Según datos de una caracterización del sector efectuada por la Cámara de Comercio de Bogotá, para 2018 más de 539.000 trabajos estaban relacionados con las industrias creativas, que son el 3,2 % del PIB de Colombia.

Sin embargo, la caracterización de qué sectores hacen parte de esta industria atraviesa profundos debates sobre la propiedad intelectual, la apropiación cultural, el acceso a la información y la gestión del conocimiento.



Por eso, sectores tan diversos como la moda, la joyería, el folclor, la industria editorial, la producción fonográfica y el software son reunidos en los esfuerzos de priorización para la protección, difusión y comercialización del sector naranja.



Además de los incentivos contemplados, como las rentas exentas por 7 años, distintas entidades han buscado cultivar clústeres y áreas de desarrollo que promuevan el emprendimiento.

Según Invest Bogotá, la industria vive un momento de consolidación y se prepara para competir con países como México, Argentina o Brasil. El grupo asegura que hay expectativa y disposición para retomar actividades bajo los protocolos que se establezcan.



Sin embargo, dentro de esa gran sombrilla, como apunta Jesús Villamil, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y experto en planeación nacional y desarrollo empresarial, algunos sectores han quedado en pausa para atender las medidas de distanciamiento social por la covid-19.

“Hay actividades que se van a ver limitadas en el corto y mediano plazo, como el turismo, con exponentes culturales como los carnavales o los festivales, mientras que otros sectores como el editorial, los medios o el desarrollo de software podrían impulsar el crecimiento y fortalecerse más rápidamente”.

En concepto de Villamil, el gran reto sigue siendo tener los mecanismos adecuados para el apoyo empresarial y la articulación. “Cuando uno observa países en los que realmente han priorizado el sector, han usado unos incentivos más agresivos, tanto en presupuesto público como en levantamiento de capital” señala.

Así mismo, sostiene que los planes de desarrollo local no reflejan, en su mayoría, los lineamientos o la voluntad de priorización. “Teniendo en cuenta que varias actividades del sector se refieren a cosas que ocurren en los territorios, se necesitan más orientaciones y mecanismos de fomento en las regiones, más allá de las principales ciudades”, afirma.

Por otra parte, como lo plantea el emprendedor Mauricio Betancourt, cofundador de Indie Level Studio, la búsqueda de tecnología que apalanque los saberes más culturales sería un camino. “A las empresas les daba miedo no entender la tecnología, pensaban que era una forma de reemplazarlos o sacarlos. Ahora, en esta coyuntura, las personas han empezado a buscar estas herramientas para reinventarse y encontrar soluciones a sus problemas”.

INDIE LEVEL STUDIO

Mauricio Betancourt cree que los videojuegos actualmente están haciendo un cambio en el mundo porque gracias a las metodologías de ‘gamificacion’ que se están implementando en las aulas de clase, la información es mucho más efectiva.



“Le hemos apostado muy fuerte a eso con Indie Level Studio con un juego llamado Terra, en el que a través de consejos para cuidar el medioambiente se aprendía matemáticas o biología”.



Indie Level Studio nació hace cinco años como un proyecto a través del cual las empresas podían contratarlos para, por medio de los juegos, enseñar, vender y capacitar.



Para este emprendimiento, que en los últimos meses venía trabajando casi en un 40 por ciento con la realidad virtual, la pandemia ha sido todo un reto. Pero, en opinión de Betancourt, al ser una industria creativa y ligada a la tecnología, “hemos mirado nuevas plataformas y estamos buscando ayudar a quienes necesiten reinventarse”.

STEREOTEQUE

Tomás Uribe fundó hace dos años Stereoteque, una red de mercado laboral que conecta a jóvenes creativos con oportunidades en música, medios y entretenimiento.

​Según cuenta Uribe, aunque la pandemia ha presentado dificultados, también ha generado oportunidades. “Nosotros, cuando se empezó a agrandar el tema de la cuarentena, lanzamos una aplicación que se llama CovidAID, una plataforma a través de la cual se puede ayudar a músicos y creativos a navegar entre los diferentes incentivos financieros que hay en Latinoamérica, EE. UU. y Europa”.

De acuerdo con Uribe, “siempre que hay una crisis, las cosas que son intangibles son las que más nos unen; por ejemplo, la música”. Y afirma que “definitivamente, la creatividad es una gran forma no solo de mostrar unión, sino también la resiliencia que tenemos cuando queremos pasar la página y seguir adelante. Algo que es vital para superar la crisis”.



Así mismo, señaló que en los países con economías emergentes, al tener la necesidad de utilizar una nueva tecnología, es común que estos las adopten más rápido y, también, que se creen nuevas oportunidades. “Lo importante es que el producto tenga un valor”.

ARTRADE

El arte es la capacidad del ser humano de expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. En ese sentido, Artrade busca visibilizar y fomentar el arte colombiano independiente mediante espacios cercanos a la cotidianidad, como la tecnología, volviéndolo asequible para aquel que se interese.



Hoy, Artrade es una galería virtual que además de visibilizar a los artistas les permite aprender sobre temas de mercadeo y finanzas para posicionar sus obras en el comercio electrónico.



Como su éxito se ha dado gracias a la tecnología, ante la coyuntura mundial, Artrade no tuvo que reinventarse, pero sí se vio en la obligación de innovar su contenido, permitiendo así a las personas explorar desde casa su creatividad por medio de cursos gratuitos, kits de arte y tareas artísticas para los niños.



Sylvia Barerro, CEO de la compañía, dice que su objetivo es que “la gente entienda que el arte no es solo para personas con poder adquisitivo ni debe estar encerrado en cuatro paredes en una galería, el arte siempre debe estar al alcance de todos”.Hasta el momento, Artrade cuenta con más de 800 clientes en seis países y 290 artistas inscritos en la plataforma.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET