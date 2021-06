Estos son los hackers más buscados en la actualidad

El avance tecnológico y lo virtualmente gigantesco que es el internet han traído cambios importantes en la vida cotidiana. Desde la manera de comunicarnos hasta las formas de delinquir o protestar. Ese es el caso de las personas que han utilizado las herramientas digitales para vulnerar la ciberseguridad de ciertas instituciones.



En varias ocasiones los ataques cibernéticos han dejado expuestos a gobiernos, instituciones del Estado y a empresas. Sin embargo, varios ciberdelincuentes han engañado a millones de personas en el mundo y han logrado estafarlos generando multimillonarias pérdidas.



Detrás de estos ataques están 'hackers' o colectivos de 'hackers' que encuentran la forma de vulnerar sistemas de seguridad virtuales para sacar réditos económicos, políticos y/o sociales.



Seguirle la pista a los autores de ciberataques importantes suele ser difícil, pues por sus habilidades en el mundo virtual pueden llegar a ser "invisibles", ya sea a la hora de rastrearlos o de identificarlos.



Tal es el caso de Anonymous que, según la firma líder en ciberseguridad Kaspersky, está entre los 10 hackers o colectivos de hackers de la historia. Como ellos mismos han expresado en el pasado, son una "ideología (y no una entidad) basada en la justicia social que no cuenta con una organización clara ni una jerarquía real", algo que "convierte en casi imposible el objetivo de eliminar a Anonymous", explica Kaspersky.



Anonymous se suma a Kevin Mitnick, Adrian Lamo, Albert González, Matthew Bevan y Richard Price como los "hackers famosos de la historia", según la lista de la firma. Pero, actualmente, ¿quiénes son los ciberdelincuentes más buscados en el mundo?



El FBI de Estados Unidos publicó una lista de 104 personas y grupos que llaman los "Cyber's most wanted". Entre los nombres se encuentran personas de todas las regiones del mundo y además una breve descripción de los delitos que se le atribuyen.

Shaileshkumar P. Jain es uno de los hackers más buscados. Llevan más de 10 años tras su pista. Foto: FBI

Desde 2011 el FBI está tras la pista de Shaileshkumar P. Jain. Él y su compañero Bjorn Daniel Sundin son los dos hackers que mayor tiempo llevan buscando las instituciones estadounidenses. Son acusados de estar involucrados en un esquema de delito cibernético que hizo que los usuarios de Internet en más de 60 países compraran más de un millón de productos de software falsos, lo que resultó en una pérdida para los consumidores de más de 100 millones de dólares.



Actualmente, el FBI está ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares por información que ayude al arresto de estos dos ciberdelincuentes y si usted llega a saber algo sobre su paradero puede acudir a las oficinas del FBI o a los consulados y embajadas estadounidenses más cercanas.



A estos dos nombres se han sumado varios colectivos y ciberdelincuentes durante los últimos diez años. A Evgeniy Mikhailovich Bogacev se le acusa de estar involucrado en un software que capturaba cuentas bancarias, sus claves, información personal y otros recursos para iniciar sesión en bancos. Es el hombre detrás del malware que causó pérdidas financieras de más de 100 millones de dólares.



El Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos está ofreciendo 3 millones de dólares por cualquier información sobre Mikhailovich, una de las recompensas más importantes en casos de ciberdelincuencia.



Por el rumano Nicolae Popescu también se ofrece una recompensa importante. El programa mencionado anteriormente paga hasta 1 millón de dólares para encontrar al delincuente acusado de participar en un esquema de fraude que vendía artículos en línea y que logró engañar a miles de usuarios en internet.



Además de estos nombres se encuentran también colectivos de hackers. Por ejemplo, doce miembros de la Inteligencia Militar de Rusia son buscados por el FBI por su supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016.



Para encontrar la lista completa de los ciberdelincuentes más buscados por el FBI en el mundo ingrese a este enlace.



