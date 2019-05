Los 'gadgets' que debería tener para celebrar el día de Star Wars 

En el día de Star Wars fanáticos de la saga se reúnen para celebrar en torno al amor compartido por las historias y personajes de la Guerra de las Galaxias. Desde organizar fiestas temáticas o maratones para ver todas las películas, hasta interpretar las escenas favoritas haciendo homenaje en las redes sociales, el día de Star Wars no puede pasar desapercibido para un verdadero fan.

En Tecnósfera le mostramos la nueva colección que Razer, la compañía global de fabricación de hardware en colaboración con la marca oficial de Star Wars, lanzó inspirada en los 'Imperial Stormtroopers'. Esta edición está disponible para el teclado mecánico Razer BlackWidow Lite, el mouse inalámbrico Razer Atheris y el 'mouse mat' Razer Goliathus Extended.

“Star Wars es un fenómeno cultural con una rica historia no solo en el cine, también en gaming” dijo el CEO de Razer, Min-Liang Tan. El fabricante promete que estos nuevos periféricos con temática 'stormtroope', tendrán la misma productividad y desempeño a la hora de enfrentar intensas sesiones de juego.



El teclado mecánico no solo incluye switches silenciosos y táctiles para trabajo discreto sino también 'o-rings' y retroiluminación individual de teclas (con luz blanca real). El 'stormtrooper edition' cuenta con una placa superior inspirada en stormtrooper, un cable trenzado en blanco y negro, y un escudo imperial en la tecla escape.



El mouse inalámbrico promete un uso continuo de más de 300 horas vía conexión inalámbrica de 2.4GHz o Bluetooth. Esta edición especial de Star Wars integra cuidadosamente el icónico casco de 'stormtroopers' a lo largo del cuerpo del mouse Atheris.



Finalmente, el tapete portátil o 'mouse mat' promete velocidad y precisión con un tejido tensado y pulido para optimizar la función del mouse. En esta edición, los fans encontrarán un diseño icónico de stormtrooper.



Si usted es un fan de Star Wars y considera imprescindible cualquier actualización con el tema, puede ingresar aquí para obtener más información.



"May the fourth be with you"...



