Los emprendimientos que revolucionan en la logística

Los procesos logísticos se han basado, la mayoría del tiempo, en procesos mecánicos, escribiendo el destinatario y el remitente, haciendo rutas de entrega en ocasiones guiados por la intuición y midiendo el cargamento a ojo, con algunas imprecisiones y demoras en el camino.



De acuerdo con CubiQ, un emprendimiento colombiano basado en tecnología para tomar medidas de los productos que se envían a través de paqueteras, aproximadamente las mediciones tienen un 80 por ciento de precisión y toma 17 segundos por unidad.



Ahora, con la tecnología empleada de medición 3D, se puede reducir el tiempo a 1 segundo por unidad con una precisión del 99 por ciento.



CubiQ se fundó hace 6 años y, según explica Camilo García, su director general y cofundador de la empresa, la idea nació después de que visitaran una bodega y se fijaron que el proceso de medición de la mercancía se hacía de manera manual y medían cuánto tenían de alto, de largo y de ancho y luego anotaban los datos, los enviaban en un Excel y empezaba el despacho.



“Allí empezamos con la primera versión de CubiQ, la 1.0, con la que, a través de inteligencia artificial, podíamos tener las medidas”.



Según explica García, en el sector había una gran necesidad, todos lo hacían de manera manual y “había un gran bache en los datos”.



Esta es una start-up basada 100 por ciento en tecnología. “La logística a nivel mundial es muy manual y se puede automatizar. Esa es precisamente nuestra razón de ser”.

Con una visión similar, Camilo Arango –director general de Vueltap– y sus socios crearon esta plataforma de logística que utiliza la inteligencia artificial y otros modelos tecnológicos para optimizar la paquetería inmediata.

“Nosotros, al investigar, nos dimos cuenta de que los clientes querían recibir los paquetes más y más rápido, pero no habían opciones, las paqueterías se demoraban hasta 4 días”.



Esta start-up está pensada como una paquetera, pero con una mezcla de un modelo colaborativo, con la que las personas pueden acceder a mensajeros a unos costos muy buenos.



“Con toda la tecnología detrás, la efectividad en la entrega es cada día más alta, y eso es una ventaja cuando trabajamos con empresas de e-commerce”, dice Arango.

Los modelos de inteligencia artificial se utilizan para optimizar las rutas, el tráfico, la cantidad de paquetes, los destinos y se encarga de crear las rutas para que no salgan direcciones que no existen y certificar que el producto siempre está vigilado por servicios de mapa, por lo que no se puede entregar el producto en una dirección equivocada. “Siempre con el pilar central, que es la tecnología”.

Con inteligencia artificial, Vueltap innova en la entrega de paquetería. Foto: Cortesía

Por otro lado, otro emprendimiento que encontró una oportunidad en el sector de la logística es Logiety, una start-up mexicana que ya cuenta con presencia en Colombia y que hizo parte de un proceso de aceleración en un programa del puerto de Cartagena.

Logiety es una start-up que innova en el sector aduanero. Foto: Cortesía

Según cuenta Daniel Alarcón, director general y cofundador de la empresa, trabajó por algunos años en el sector logístico aduanero y vivió personalmente lo que es tener que revisar contenedor por contenedor bajo el sol y con un calor insoportable, con tiempos de revisión que eran muy largos.



“Después de revisar la mercancía tenías que hacer el reporte con fotos, y había muchos factores que podían fallar. Un tema complicado. Además, revisar la información era complicado porque había tiempos de espera”, asegura.

Además, señala que había muchas oportunidades en el sector, “no había empresas que empezaran a digitalizar el proceso de una manera fácil, rápida y constante. Había competencia, pero eran softwares que se habían desarrollado en los 90 o en los 2000 y ya estaban muy atrás”.



“No se utilizaba la inteligencia artificial, la blockchain, big data, machine learning. Fue una gran oportunidad para implementar esta tecnología”, agregó.

Más optimización



De acuerdo con Alarcón, más optimización es menos tiempo y más dinero. Mis clientes hacen conmigo 200 operaciones y yo les ahorro más de 1.000 dólares. “Todos están muy contentos con las soluciones”.



Así mismo, García asegura que todos los procesos se van a optimizar porque es la única forma de seguir siendo competitivo. “Se va a tender a digitalizar cada vez más”.

Desde CubiQ aseguran que se puede lograr a través de sus soluciones un incremento en la productividad de los operarios en logística de hasta el 200 por ciento. Y en esto concuerda Alarcón, la idea no es quitar los trabajos ni remplazar, sino hacer mucho más sencillo, preciso y rápido el trabajo.



Por su parte, Arango precisó que hay mucho por hacer y mucha tecnología por involucrar. “Hay muchas compañías que están haciendo un buen ejercicio, y lo único que está haciendo es creciendo. Con una penetración del e-commerce en crecimiento se están ampliando los clientes y las necesidades de las empresas”.



Y en ese sentido, tanto Vueltap como CubiQ y Logiety aprovecharon una oportunidad que el sector les ofrecía para innovar e implementaron la tecnología como su aliada principal para optimizar y crear un factor diferenciador que está presente en sus modelos de negocios.



“Oportunidades hay muchas, a veces lo que falta es tiempo para ejecutar soluciones. No obstante, el ecosistema emprendedor en el país sigue creciendo y cada día hay más start-ups que presentan nuevas formas de solucionar problemas”, dijo García.

