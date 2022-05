La acusación no la hace cualquier resentido por una mala compra o por alguna baja agresión en una de esas redes. La hace Alec MacGillis, respetado escritor y periodista estadounidense, ganador del Pulitzer, experto en política, que escribe en The New Yorker, en Pro Publica y que fue reportero de The Washington Post y de la revista quincenal The New Republic, fundada hace más de un siglo.

MacGillis acaba de lanzar el libro 'Estados Unidos (no de América sino) de Amazon, la historia del futuro que nos espera', un compendio de 544 páginas, publicado en español por la editorial Península, que aún no se vende en Colombia pero que librerías como Lerner importa a los interesados por unos 144.000 pesos. El libro es el resultado de una amplia investigación en la que sustenta la tesis de que las mencionadas redes son responsables por la creciente desigualdad y empobrecimiento de la sociedad estadounidense.

El autor trata de demostrar cómo los cambios de hábitos en el consumo contribuyen a eliminar las clases medias y advierte cómo las grandes empresas de tecnología están aportando a la desigualdad social en su país. Disecciona a Amazon, "la implacable compañía creada por (el cubano Jeff) Bezos (uno de los hombres más ricos del mundo) y ofrece un relato desasosegante del brutal impacto que esa empresa tiene en la vida de los ciudadanos", dice la reseña. El libro cuenta las historias de los que luchan por sobrevivir a la sombra de Amazon y de cómo la firma promueve las desigualdades, la gentrificación o aumento del valor de la venta y arriendo de las propiedades más deterioradas y la precarización a lo largo y ancho de Estados Unidos.



"Es un relato íntimo del capitalismo contemporáneo, de un tejido social que se deshilacha a cada clic y del futuro que nos aguarda a los europeos", afirma Península, pues el autor ha denunciado, en varias entrevistas, que Europa será la siguiente víctima de Amazon.

Esa firma cuenta en la actualidad con unos 15.000 trabajadores en España y MacGillis pronostica que, como sucedió en Estados Unidos, su crecimiento allí será tan vertiginoso como devastador. Hoy Amazon tiene 1,1 millones de trabajadores mal pagos en EE. UU.



"Las empresas digitales como Amazon, Google o Facebook también venden los datos de sus clientes generalmente en forma anónima y los usan para propaganda dirigida y análisis de mercado", dice a EL TIEMPO el investigador y biólogo colombiano Jurgen Guerrero, de la Universidad de Hamburgo.



"Hoy los usuarios de estas empresas son transparentes y predecibles. Preocupa que los metadatos se puedan utilizar de muchas formas ya sea para predecir tendencias de todo tipo o para manejar o moldear situaciones", añade. Las grandes multinacionales digitales, en su opinión, "son ejemplos del capitalismo agresivo de concentración de capital y quien no cumpla con los criterios es reemplazado fácilmente, pues hay mucha oferta laboral debido al espejismo que se crea por trabajar con una de ellas".



Equipara el espejismo con el que produce el oro: "mueve mucho dinero pero solo para unos pocos. Los demás siguen o se vuelven pobres". La depredación en cifras antes de que Bezos fundara Amazon el 5 de julio de 1994 en Bellevue (Washington), según el investigador, los salarios eran superiores a los de hoy.

La depredación en cifras

Un empleado de la General Motors (GM), por ejemplo, ganaba 27 dólares la hora pero, tras la instalación de una planta logística de Amazon en esa fábrica, la hora empezó a pagarse a 13 dólares, menos de la mitad. Además, los trabajadores de GM contaban con cierta estabilidad de empleo hace una década y, recientemente, la empresa despidió a 300 personas porque un algoritmo consideró que no rendían lo suficiente...



En Estados Unidos existían, igualmente, centenares de grandes y pequeñas empresas pero, desde que se fundó Amazon hace 28 años, la actividad económica se redujo a "unas pocas grandes compañías que la absorben" dijo MacGillis en una reciente entrevista con el Diario, un medio español de comunicación digital fundado en 2012.

EL TIEMPO trató de contactarlo y le escribió a su dirección en Pro Publica, pero no recibió respuesta. Amazon, Google y Facebook, localizados en Washington y California, son no solo empresas cada vez más poderosas sino que sus beneficios solo favorecen a las ciudades donde están instaladas, según MacGillis. Un ejemplo de eso son ciudades donde funcionan los cuarteles generales de Amazon, Google y Facebook.



Allí no solo es cada vez más difícil que un trabajador sobreviva, si no es experto en el sector, sino que crece el número de personas sin hogar, afirma. Según MacGillis, el poder de los grandes depredadores digitales se concentra cada vez más en las ciudades costeras de Estados Unidos, como San Francisco, Seattle, Nueva York, Boston o Washington, donde llegan con frecuencia nuevos residentes con alto poder adquisitivo, quienes, a su vez, terminan expulsando a los que vivían allí...



"En urbes del interior del país anteriormente prósperas se extiende el desempleo y se reduce la población", sostiene el diario digital, mientras que los efectos de

los depredadores digitales se notan en todos los ámbitos de la sociedad, según MacGillis. "Desaparecen los medios locales que fiscalizan a las autoridades porque cada vez hay menos negocios que se quieran anunciar en los periódicos. Los derechos laborales se retrotraen 100 años y de nuevo hay una masa gigante de empleados -1,1 millones de estadounidenses trabajan en Amazon- sin estar sindicalizados, con una alta rotación y expuestos a riesgos laborales y prácticas empresariales que se creían superadas".



"Cada vez hay menos vida en la calle, menos participación cívica, menos capital social", agrega. MacGillis buscó, sobre todo, en su investigación ejemplos que reflejaran los cambios registrados en la sociedad, en las ciudades, los negocios locales y personas, etc., para explicar un fenómeno que se agravó con la pandemia.

Vida decadente

Estados Unidos de Amazon recoge las historias de vida de una docena de empleados: desde un trabajador pobre de Amazon que recurre a ayudas sociales para sobrevivir hasta la de una madre con dos hijos que muere aplastada por una carretilla en un almacén de la empresa. El autor recuerda que el 10 % de los trabajadores de la empresa en Ohio ganaba tan mal que necesitaban cupones de alimentos en 2018.



El libro de MacGillis habla, igualmente, de la evolución de muchas ciudades antes prósperas que están inmersas en una espiral de decadencia y se refiere a cómo Amazon las identifica para instalar sus centros logísticos con la promesa de recuperarlas, pero señala que la operación apenas contribuye a las arcas públicas pues, al ponerla en marcha, se beneficia de grandes exenciones fiscales y de beneficios urbanísticos.



El autor resalta que Amazon analiza minuciosamente dónde instala sus oficinas: en las grandes ciudades, por ejemplo, construye los centros de trabajo para ingenieros y desarrolladores con salarios astronómicos y, en las más deprimidas, los instala para sacar provecho de mercados laborales en horas bajas. "Resulta distópico ver los campamentos de personas sin hogar en Seattle al mismo tiempo que el precio de la vivienda se acerca al millón de dólares", señala.



En su investigación MacGillis analiza también cómo esa creciente desigualdad regional favoreció la elección de Donald Trump en 2016 y relata el caso de un empleado, que tras apoyar a Barack Obama en dos elecciones, terminó votando por el republicano. En las ciudades deprimidas que visitó MacGillis también detectó la desconfianza ante la prensa. "No tienen una buena imagen de nosotros, porque se han desacostumbrado a ver periodistas", afirma.Cuenta en que los pobladores solo ven periodistas en las campañas electorales y que se informan por Facebook.



Desde Baltimore, donde vive MacGillis hoy, es testigo de la creciente concentración de poder en la vecina Washington. "Las empresas tecnológicas cada vez invierten más dinero en hacer lobby en la capital -Amazon tiene ahí una oficina con 28 empleados dedicados a esta tarea- y seducen a más excargos públicos de la administración fomentando numerosos casos de puertas giratorias", según elDiario.



Bezos también adquirió el famoso y respetado diario The Washington Post, donde trabajó MacGillis por años, pero aunque sus colegas afirman que hoy hay mucho más dinero para trabajar, el autor cree que "hay un conflicto de intereses demasiado evidente". Aunque reconoce que el diario ha publicado textos negativos sobre Amazon considera que la gran historia que aún no se escribió es sobre "cómo Amazon está tomando el control de Washington".

El principio del fin

Amazon, que comenzó en un garaje vendiendo libros, hoy enfrenta acusaciones por abusos contra la competencia y de poner en peligro el tejido de librerías, pero domina el mercado y vende 4 de cada 6 libros vendidos en Estados Unidos.



La empresa comercializa todo tipo de productos a nivel mundial y "como gigante multinacional con gran poder económico y dominio en el mercado hace todo tipo de maromas para mantenerse en la cima. En los últimos años entró en la logística de distribución, que es la parte más problemática del sistema. Los sueldos y condiciones laborales de las centrales de Amazon en donde se reciben los productos y se redistribuyen son malos y han estado en la crítica de organizaciones de protección a los trabajadores", afirma Guerrero.



Recuerda que "el modelo Amazon está basado en la maximización de los recursos y minimización de los costos y que esto a nivel humano no es sostenible. De momento, muchas de las centrales de Amazon siguen en los países industrializados debido a que allí está el dinero".

Con más de 175 centros logísticos de alto nivel en el planeta, Amazon tiene su sede central en Seattle, con más de 40 edificios de última generación y ha anunciado que su objetivo es seguir creciendo con tecnología y entregas cada vez más rápidas. Sus cifras son abrumadoras: en 2020 ganó 21.300 millones de dólares tras facturar 386.000 millones de dólares y su crecimiento anual fue enorme.



Las ganancias se dispararon un 84 % y los ingresos, un 38 %, según cifras de ese año. Por otro lado, las oficinas centrales de Google, otro gigante digital, se encuentran en Mountain View, California, desde el 2003. Es un complejo llamado Googleplex, con unos 47.000 metros cuadrados de área, más de 60.000 empleados en 50 países y responsable por productos que utilizan millones en el mundo.



La sede principal de Facebook está en Menlo Park, ciudad en el condado de San Mateo, California, y es considerada una de las redes sociales con más usuarios activos, estimados en 2.900 millones, según DataReportal, que se especializa en datos, perspectivas y tendencias y que es consultado en más de 230 países.



Guerrero recuerda que el modelo de Amazon fue copiado por Alibaba, en China, pero que "allá el Estado tiene un control muy estricto y ha frenado la concentración desmedida de capital que ha caracterizado a las empresas digitales de Occidente".

En América Latina, el futuro de Amazon depende de la conciencia de los consumidores y a la importancia que demos a comprar barato cosas de mala calidad, pues el sociólogo Sergio Carrillo asegura que "privilegiar a la industria nacional sigue siendo la mejor defensa para una sana y vigorosa economía".



GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO