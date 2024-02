No es el iPhone: el celular más vendido de la historia, con 250 millones de unidades

El sitio Visual Capitalist cruzó múltiples fuentes de datos y compiló la lista definitiva (al menos hasta 2023): el ranking con los 20 modelos de celulares más populares de los últimos 40 años.



La lista toma modelos específicos (y alguna variante), y se destaca por varias cosas. Por un lado, porque solo tres compañías figuran entre este top 15, con modelos que vendieron entre 150 y 250 millones de unidades cada uno, demostrando al mismo tiempo lo masivo de este mercado, y lo complejo que es posicionarse en él.



En los primeros 20 de la lista, Nokia se ubica con 7 modelos en el ranking; Apple, que entró al mercado en 2007, tiene otros 7; y Samsung, que en 2012 superó a Nokia como número 1 y desde entonces dominó el mercado hasta 2023, cuando fue superada por Apple, se ubica con un modelo en la lista.

Los 15 modelos de celulares más vendidos de la historia. Foto: Visual Capitalist

Cuatro modelos que vendieron más de 200 millones

iPhone 6 S. Foto: Cortesía Apple

En ese contexto es impactante ver que hay solo cuatro modelos que acumulan 200 millones de unidades o más: el más vendido de la historia, el Nokia 1100 (2003), con 250 millones de unidades, seguido por el Nokia 1110 (2005), con 248 millones.



En tercer lugar, está el iPhone 6 y 6 Plus, con 222 millones, y en cuarto lugar, al filo de los 200 millones, entra el Nokia 105, con una primera versión en 2013 y varias actualizaciones.



A partir de allí, y en la mitad de la tabla, es casi todo Apple, con algunos Nokias en el medio: en quinto lugar está el iPhone 6S/6S Plus con 174 millones de unidades; luego el iPhone 5S con 165 millones; el Nokia 3210 con 161 millones; el iPhone 7 y 7 Plus con 160 millones; la familia del iPhone 11con 159 millones; la familia del iPhone XS y XR con 151 millones en décimo lugar.



Luego siguen, en la tabla, tres Nokias, todos con 150 millones de unidades vendidas: el Nokia 6600, el Nokia 1200 y el Nokia 5230, empatados con el Samsung E1100, también con 150 millones de unidades.

¿Cómo puede ser que Samsung, que durante más de una década fue el fabricante que más teléfonos vendió, no tenga más modelos presentes en esta lista? Porque así como vendió muchos, tuvo muchísimos modelos, lo que diluye el volumen entre varios participantes, algo que también le pasó a Nokia en sus años de decadencia, y que explica -parcialmente- la omnipresencia de Apple en la lista.



Apple presenta cuatro modelos nuevos por año, pero sigue vendiendo los de años anteriores, lo que explica que, pese a tener un porcentaje de ventas mundiales de segundo o primer orden (y el celular más vendido en la primera mitad de 2023), no tenga en el top diez a los modelos más recientes.



Finalmente, en los últimos puestos están: el iPhone 5, con 146 millones de unidades, seguido por la familia del Nokia 2600, con 135 millones; el Motorola Razr v3, empatado con la familia del Nokia 1600; luego está el Nokia 3310 y cerrando la tabla de los 20 modelos de teléfonos más vendidos de la historia están el iPhone 8 y 8 Plus de Apple.

El Samsung E1100 tenía radio FM y logró vender 150 millones de unidades. Foto: Samsung

GDA / LA NACIÓN

