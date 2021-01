Estos son los celulares más esperados del 2021

Las reconocidas compañías de móviles en el mundo se preparan para el lanzamiento de sus mejores equipos para este 2021.



Aunque no hay un pronunciamiento oficial de las empresas, en redes sociales y portales especializados se han revelado algunas características de los celulares.

Estas serían algunas de las novedades y sus fechas de lanzamiento:

iPhone 13

Según analistas, el iPhone 13 saldrá al mercado en septiembre, mes en el que la compañía hace usualmente el lanzamiento.



Así mismo, se conoció que el celular mantendrá un diseño muy similar al del iPhone 12 y contará con cámaras con sensor LiDAR para imágenes 3D. Además, tendrá tasa de refresco de 120 Hz, pantalla OLED y sensor infrarrojo que incluye que el Face ID se cambie por uno de tipo Time of Flight (ToF).



En temas de diseño se ha filtrado que continuarán con el perfil angulado reciente en los iPhone 12. Así mismo, que el módulo de cámaras sería cuadrado y las lentes que utilizarían serían del mismo tamaño y que incluso contaría con el sensor LiDAR para captar imágenes en 3D.



(Lea también: Comienzan las filtraciones del iPhone 13, esto se sabe hasta ahora)



Entre los rumores, que no siempre son acertados, se empezó a hablar nuevamente de la tasa de refresco de 120 Hz, ya disponible en algunos dispositivos Apple como el iPad Pro 2020 y que le daría mayor fluidez a la pantalla. También se espera que los cuatro vengan con pantalla OLED y que el sensor infrarrojo que incluye el Face ID se cambie por uno de tipo Time of Flight (ToF).



(Además: Apple estaría probando dos modelos de teléfono plegable)

OnePlus 9

Se espera que sea lanzado en marzo. Se dice que tendría dos sensores de 48MP, cámara principal y ultra ancha. No hay todavía información sobre la tercera cámara.



La compañía estaría trabajando en tres versiones: OnePlus 9, OnePlus Pro y la versión Lite.



La pantalla sería de 6.55 ″ y contaría con una batería de 4.500 mAh con un cargador de 65 W.



(Le puede interesar: Por qué debería cambiar el nombre de su red wifi periódicamente)

Se filtran nuevas imágenes del diseño del OnePlus 9.

Con las filtraciones vienen algunos datos, como que, viene con el #Snapdragon888, triple cámara de 50MP+20MP+12MP, pantalla de 6.6 pulgadas y batería de 4500 mAh.#oneplus #oneplus9 #filtracion #leak #Android #Android11. pic.twitter.com/87CQiS6AyU — Technologicos (@technologicos) January 8, 2021

Galaxy Note 21

Todos siguen a la expectativa de una nueva generación de smartphones Galaxy Note, luego de que la compañía confirmara que no abandonaría esa línea.



El lanzamiento, apuntan algunos, sería en agosto.



(Además: La jugada de un grupo de jóvenes contra los fondos de Wall Street)

Samsung Galaxy Note 21 release date, price, specs and leaks https://t.co/XRQrxGFD7M pic.twitter.com/hcflACgrvj — Tom's Guide (@tomsguide) January 22, 2021

Dispositivos plegables

Teléfono plegable de Samsung, el Galaxy Z Fold 2 Foto: Samsung

Según Ross Young, un famoso analista de pantallas, Samsung lanzará tres dispositivos plegables junto con 4 dispositivos de Oppo, Vivo y Xiaomi y uno de Google.

Teléfonos enrollables

LG anunció lanzará su primer teléfono inteligente con pantalla enrollable. Foto: Tomado de video

LG anunció en la feria tecnológica CES 2021 que este año lanzará su primer teléfono inteligente con pantalla enrollable.



Según el portal Android Authority, ofrecería una experiencia del tamaño de una tableta. El teléfono permite tirar de uno de los lados de la pantalla para que se despliegue y se convierta en una más grande.



(Además: El polémico chatbot que permitía simular hablar con personas muertas)

Huawei P50

Se espera que el lanzamiento sea para el primer trimestre del año. La marca seguiría con su tradicional esquema de Huawei P50, Huawei P50 Lite y Huawei P50 Pro.

Se dice que tendría una pantalla con bordes muy curvados y cámara frontal con agujero.



El Huawei P50 tendría 6,1 pulgadas OLED, con resolución FullHD. Por su parte, la versión Huawei P50 Pro contaría con una pantalla de 6,6 pulgadas OLED, con resolución QHD.

👀 Estas son algunas de las primeras filtraciones del Huawei P50 y Huawei P50 Pro. ¿Nos gusta? ¡NOS ENCANTA! | #HuaweiP50



📸 Vía: HoiIndi pic.twitter.com/24BrqBpbR1 — TechBros (@SomosTechBros) January 27, 2021



ELTIEMPO.COM

Otras noticias del día

- Crece tensión en la UE por retraso en entrega de vacunas



- J&J revela eficacia de vacuna contra covid-19 que llegará a Colombia



- La lucha de gemela para que se aclare la muerte de su hermana en Chile