La Unión Europea aprobó recientemente nuevas normas para las baterías que tienen como objetivo hacerlas más sostenibles, fáciles de reciclar y accesibles. Según un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo, se ha publicado la aceptación del nuevo reglamento después de la votación final.

A partir de 2027, se espera que las baterías portátiles incorporadas en los dispositivos sean extraíbles y reemplazables, lo cual contrasta con la tendencia actual de los diseños de un solo cuerpo (unibody) que se han vuelto populares en los teléfonos móviles.



Estos diseños han brindado resistencia al agua y al polvo, mayor delgadez, durabilidad y eficiencia estructural; pero han eliminado la posibilidad de reemplazar fácilmente las baterías con simplemente retirar la tapa trasera.



En muchos casos, ahora se requiere separar la parte trasera del dispositivo, despegar capas adhesivas y en algunos casos, incluso desmontar módulos de cámara para acceder a la batería, lo cual no está al alcance del usuario promedio.



Si bien Unión Europea no ha sido del todo clara en cuanto a la definición de “extraíble”, el requisito principal establece que a partir de 2027, las baterías deben poder ser extraídas por el usuario final. Esto implica que los fabricantes deberán facilitar el proceso de extracción.



Y aunque las baterías de celulares como los iPhones y los Galaxy S22 son reemplazables y extraíbles, se espera que los fabricantes realicen cambios progresivos en la estructura y diseño de sus dispositivos para hacerlos más reparables, hecho que puede afectar a aquellos fabricantes para quienes esto no era una prioridad.

