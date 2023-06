En enero la Junta Directiva de Millicom International confirmó que está discutiendo una posible adquisición de todas las acciones en circulación de Millicom con Apollo Global Management y Claure Group. Ahora la empresa presentó un nuevo cambio en materia accionaria.

Xavier Niel aumentó otra vez su cuota en el operador; ahora se ubica en 24.1 por ciento. Lo hizo a través de su vehículo Atlas. El francés ahora cuenta con unos 41.4 millones de derechos de voto adjuntos a acciones de un total de 171.2 millones.



Además en la Asamblea General Extraordinaria ("EGM") de accionistas se definió que el número de consejeros quede en 10.



En ese mismo sentido, se reeligió a José Antonio Ríos García, Bruce Churchill, Tomas Eliasson y Pernille Erenbjerg como Consejeros no ejecutivos, y a Mauricio Ramos, el CEO de Millicom como Consejero Ejecutivo.



También fueron elegidos María Teresa Arnal, Blanca Treviño de Vega, Thomas Reynaud, Nicolas Jaeger y Michaël Golan como nuevos Consejeros no ejecutivos.

José Antonio Ríos García, en tanto, fue reelegido como presidente del Directorio.

Además fueron aprobadas las cuentas anuales y las cuentas consolidadas, también la asignación del 5 por ciento de los resultados de 2022 a la reserva legal (es decir, USD 1.895.675), y los restantes USD 36.017.829 a utilidades netas no asignadas .



También se hizo la reelección de Ernst & Young SA, Luxemburgo como auditor externo de Millicom.



Las propuestas a la EGM de Millicom, que incluían aumentar el capital social autorizado de Millicom y autorizar al Directorio a emitir nuevas acciones dentro de los límites del capital autorizado, con la capacidad de eliminar o limitar el derecho de suscripción preferencial de los accionistas hasta un máximo de nuevas acciones representativas del 10% del capital social en circulación de la sociedad, no alcanzó los 2/3 de los votos necesarios para su adopción. En consecuencia, los estatutos de Millicom no se modificaron para introducir estos cambios.



Tigo en la región estaría pensando en tener una nueva empresa de torres que se llamará Lati y se espera de acuerdo con expertos que sea un proyecto de expansión en Centroamérica junto a que Tigo Money.

