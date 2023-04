José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio de empresas de aplicaciones e innovación, explicó las propuestas que han hecho ante el proyecto de la reforma laboral que estudia el Congreso de la República.

De acuerdo con la asociación, el texto actual pone en riesgo a más de 80.000 trabajos de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales. Y aunque la idea es tener una regulación, apuntan que el dilema no es entre la desprotección y la protección social.

Según Alianza In, “se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. Este sector económico cumple una importante función social, pues es visto como una opción para varios grupos poblacionales y está comprometido y listo para darse la pela y mejorar la formalización y protección de los repartidores”, dijo López.



Sobre el proyecto, que está limitado a las plataformas de reparto, hay en mente cinco propuestas. La primera es que se cree una nueva categoría de derecho laboral, como de hecho lo está haciendo la reforma con el trabajador agrario, pero que sea de trabajador digital para regular el trabajo digital y a un trabajador que, si bien trabaja cuando quiere, se desconecta cuando quiere, tiene una protección reforzada por parte de la ley y esa protección reforzada se refleja en cuatro pilares.

Trabajadores de Rappi, salieron a manifestarse el 28 de marzo en contra de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

La expresión de esa protección se ve por medio de un pago conjunto entre plataformas y repartidores, de los aportes a salud y pensión.



“Lo segundo es que los aportes a la seguridad social se hacen sobre un ingreso de cotización del 40 por ciento del total percibido por el repartidor en cada plataforma. Entonces, si genera ingresos en una plataforma por dos millones de pesos, el ingreso de cotización se hace sobre el 40 por ciento del total, igual si es sobre 300.000 que se ganan en otra aplicación”, señaló el director del gremio.



En tercer lugar están los ingresos en base de cotización a salud y pensión del 50 por ciento, y en cuarto lugar está que las empresas que administran las plataformas cubran con riesgos laborales a todos los repartidores que ganen más de un salario mínimo.



“En quinto lugar, la propuesta es cubrir a los que ganen menos de un salario mínimo, con un salario de accidentes o si el Congreso y el Gobierno actualizan el ingreso básico para riesgos laborales, que hoy es muy inflexible. Actualmente es solamente por un salario mínimo, se debe hacer la modernización en el ingreso básico. La cotización para riesgos laborales también podrían pagarla las empresas a quienes ganen menos de un salario mínimo”, dijo.De acuerdo con López, actualmente estos riesgos laborales son clasificados como categoría 4, y eso cuesta alrededor de 54.000 pesos.

Los 'rappitenderos' hablaron sobre sus reclamos y necesidades. Foto: Presidencia de la República / Cortesía Dattis

¿Yo cómo hago para pagar riesgos laborales por el orden de 54.000 pesos si esa persona ha generado ingresos por solamente 100.000 o 200.000 pesos? FACEBOOK

“¿Yo cómo hago para pagar riesgos laborales por el orden de 54.000 pesos si esa persona ha generado ingresos por solamente 100.000 o 200.000 pesos? No tiene ningún sentido económico. Entonces, lo que estamos diciendo es que se debe modernizar esto o que nos dejen a las empresas cubrir a la gente que trabaja menos horas y que por ende generan ingresos inferiores al salario mínimo. Si fuera un pago por más ingresos, tiene sentido, pero por menos, no”, dijo.



De acuerdo con Alianza In, la necesidad de hacerlo en una categoría de trabajador digital es porque, por ejemplo, al hacerlo con una distribución como la de los trabajadores domésticos no se reflejarían los ingresos de los domiciliarios.



“El tema de la cotización por semana es que sigue siendo muy inflexible sobre los recursos que se generan en plataformas. Este modelo funciona, pero no en este caso porque significa que si yo cotizo por semana sobre el ingreso base del mes dividido sobre cuatro, entonces en el caso de una persona que en una semana ni siquiera generó ingresos por un cuarto de salario mínimo, sino que generó mucho menos, pues no se verá reflejado”, indicó López.



Según el directivo, es importante que los ingresos por aplicaciones se mantengan, pues no crean barreras de acceso.



“Si yo hoy me quedo sin empleo o si yo quiero generar ingresos, puedo hacerlo por medio de una aplicación. Porque acá trabajan madres cabeza de familia, gente que hace otras actividades; si yo quiero ser repartidor, dentro de dos horas estoy listo. Pero si pasamos a esa modalidad forzosa que está proponiendo la reforma laboral se deja de tener un acceso al trabajo. Acá hay que cuidar a la población que genera ingresos a través de las plataformas de repartos y que tienen un efecto sobre la economía”, puntualizó.



De acuerdo con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, solo unos 2.800 domiciliarios están en la planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), y de ellos, solo unos 1.800 serían de Rappi.



“Las cifras que nos han dado no son las correctas, acá no hay 130.000 domiciliarios. Yo dije: ‘Si son independientes, vamos a cruzar los datos con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)’. Ya empezamos a cruzar, y la UGPP muestra que solo hay 2.876 reportes por la planilla Pila donde los trabajadores independientes están pagando la seguridad social”, dijo la ministra.



Sobre la propuesta del gremio, el Ministerio del Trabajo dijo que en el artículo 24 de la reforma laboral proponen que los trabajadores y la plataforma paguen de acuerdo a lo que se conecten, convirtiendo las horas en días y los días a semanas conforme a las normas vigentes sobre la materia.

Ocde respalda la laboral y la pensional

Durante el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (Elsac), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), algunos países miembros de la entidad mostraron su apoyo a las reformas pensional y laboral que radicó el Gobierno. México, Estados Unidos, Canadá, España y Francia fueron los que respaldaron los proyectos del gobierno Petro. “Es satisfactorio que la Ocde respalde y apoye las reformas teniendo en cuenta que son proyectos construidos a partir de las normas internacionales del trabajo y en cumplimiento a mandatos constitucionales para la protección de nuestros trabajadores y trabajadoras", dijo Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo.



*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.

