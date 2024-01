Los audífonos para pérdida auditiva pueden ayudar a vivir más años, según investigación

Un reciente estudio llevado a cabo por Keck Medicine of USC y publicado en 'The Lancet Healthy Longevity' ha arrojado luz sobre un hallazgo sorprendente: las personas con pérdida auditiva que utilizan audífonos regularmente podrían vivir más años en comparación con aquellos que no los usan.



Esta investigación marca un hito en el entendimiento de la relación entre la audición y la longevidad.

(Lea también: ¿Cuál es el mejor diseño de audífono para cuidar sus oídos? Le contamos).

"Descubrimos que los adultos con pérdida de audición que utilizaban audífonos con regularidad tenían un riesgo de mortalidad un 24 por ciento menor que los que no los usaban nunca", afirmó Janet Choi, otorrinolaringóloga de Keck Medicine e investigadora principal del estudio.

Esta revelación es significativa, considerando que estudios previos ya habían vinculado la pérdida de audición no tratada con una reducción en la esperanza de vida y otros problemas como el aislamiento social, la depresión y la demencia.



Sin embargo, hasta este estudio, poco se había investigado sobre el impacto directo del uso de audífonos en la reducción del riesgo de muerte.



"Estos resultados son emocionantes porque sugieren que los audífonos pueden desempeñar un papel protector en la salud de las personas y prevenir la muerte prematura", añadió Choi.

(Siga leyendo: ¿Por qué no debería usar audífonos en el despegue y aterrizaje de un avión? La razón).

Para llegar a estas conclusiones, Choi y su equipo analizaron datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición recogidos entre 1999 y 2012. Identificaron a casi 10 mil adultos que habían completado evaluaciones de audiometría y respondido cuestionarios sobre el uso de audífonos.



Durante un seguimiento promedio de 10 años, se estudió el estado de mortalidad de estos individuos. De los 1.863 adultos identificados con pérdida de audición, 237 eran usuarios habituales de audífonos y 1.483 no los usaban nunca. Los investigadores también categorizaron a aquellos que usaban los dispositivos con menos frecuencia como usuarios no habituales.

El uso ocasional de audífonos no prolonga la vida



El estudio reveló que la diferencia en el riesgo de mortalidad entre los usuarios habituales de audífonos y los que nunca los utilizaban era constante, independientemente de variables como el grado de pérdida auditiva, edad, origen étnico, ingresos, educación y otros datos demográficos; así como el historial médico.



No obstante, no se encontraron diferencias significativas en el riesgo de mortalidad entre los usuarios no habituales y aquellos que nunca habían usado audífonos, sugiriendo que el uso ocasional de estos dispositivos no ofrece beneficios significativos en términos de prolongación de la vida.

(De interés: Audífonos para pérdida auditiva: 4 tecnologías que deberían tener estos dispositivos).

Choi especula que las mejoras en la salud mental y cognitiva resultantes de una mejor audición podrían promover una mejor salud general, lo que a su vez podría mejorar la esperanza de vida. Aunque el estudio no examina específicamente por qué los audífonos podrían tener este efecto, investigaciones recientes relacionan su uso con niveles más bajos de depresión y demencia.

El estudio no solo arroja luz sobre los beneficios potenciales de los audífonos, sino que también resalta los desafíos que enfrentan aquellos que los necesitan, incluyendo el costo, el estigma social y la dificultad para encontrar dispositivos adecuados.



Choi, quien nació con pérdida de audición y enfrentó dificultades para encontrar un audífono adecuado hasta los 30 años, está trabajando en una base de datos basada en inteligencia artificial para clasificar las opciones de audífonos y adaptarlas a las necesidades individuales de cada paciente.



Además, aboga por la realización de estudios más amplios para comprender mejor la relación entre el uso regular de audífonos y una menor tasa de mortalidad, así como para fomentar el cuidado de la audición en general.

Más noticias en EL TIEMPO

Recomendaciones de un ejecutivo de LinkedIn para conseguir empleo en la era de la IA

Google deshabilitó cookies para 30 millones de usuarios: así puede saber si fue elegido

Nuevo accesorio le apuesta a revivir los teclados en los iPhone ¿Lo compraría?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.