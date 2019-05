Lo que debe saber sobre la difusión de ideas radicales en las redes

El desarrollo de algoritmos y el refinamiento tecnológico de plataformas como Facebook, Twitter y Youtube han hecho que la información que le aparece a cada usuario se acomode según los gustos e interacciones que tiene con las personas, páginas y canales que sigue.

Esa suerte de personalización de contenido –que engancha e invita a consumir más y más- ha hecho que expertos se den a la tarea de analizar y describir cómo influyen (y afectan) las redes sociales la vida de las personas.



Un ejemplo es el escándalo que explotó hace unos años sobre Cambridge Analytica y Facebook, en el que se conoció la filtración de datos de millones de usuarios de esa red para influenciar a votantes en campañas electorales.



(Le puede interesar: La transmisión de violencia desborda las redes sociales)



El episodio de la relación de las redes sociales y el comportamiento de los humanos tiene un capítulo sobre la difusión de ideas radicales.



Nova, la entrega especializada en ciencia y tecnología del servicio de la red de televisión pública de EE. UU. (PBS), publicó recientemente un artículo titulado ‘Ideas radicales se difunden a través de las redes sociales. ¿Hay que culpar a los algoritmos?’. Allí, la especialista en temas digitales y PhD en Harvard, Katherine J. Wu, explica cómo se debe entender ese fenómeno.

El escándalos de Cambridge Analytica dejó en evidencia cómo la información en redes sociales puede incidir en las decisiones de las personas. Foto: Getty Images / BBC Mundo

“Guiados por hipervínculos y textos predictivos en los buscadores, los usuarios de Internet están siendo ‘empujados’ hacia la propaganda política y al contenido no científico, el contenido abusivo y las teorías de conspiración, los mismos tipos de ideas que parecen haber guiado a los perpetradores de varios tiroteos en masa”, dice el artículo.



La autora aclara que sería simplista decir que un video, una publicación o un comentario provocaron un crimen, aunque reconoce que Internet y las plataformas pueden dar a conocer ideas que pueden desatar odio. Y aunque los algoritmos no son maliciosos (ni están fueran de control), sus recomendaciones pueden afectar a millones de personas.



Detrás de los algoritmos en las redes sociales hay una compleja estrategia para enganchar usuarios: mientras más interactúes en las páginas, más sabrán sobre nuestros gustos y más preciso será el contenido que le recomienden a una persona. Eso lo hará volver y mejorará las métricas y resultados de la plataforma. Sin embargo, “solo aparecerá el contenido que quieren ver”.



(Le puede interesar: Ahora sabrá cómo elige Facebook los post que le muestra)



“Hay un fenómeno particular y es que cuando una persona está en una red suele comportarse de diferentes manera a como lo haría en la vida real. Las redes hacen que los demás se salgan de su comportamiento habitual. Por eso, las redes se usan –entre otras cosas- para influenciar a los demás”, reconoce Jorge Camargo, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación Aplicada e Innovación en TIC.

Varios estudios y expertos apuntan a que las personas suelen comportarse diferente en redes sociales y en la vida real. Foto: Archivo particular

Camargo también cita un estudio que hizo Start –un centro de investigación sobre terrorismo- que analizó a 479 extremistas entre 2005 y 2016. Start concluyó que un 90 por ciento de los participantes de la investigación mostró tendencias más efervescentes y radicales de sus ideas a causa de las redes sociales -aunque en este caso no se tuvo en cuenta la incidencia de algoritmos-.



¿Qué explicación hay detrás de esto? El artículo de Katherine Wu señala que los algoritmos y la personalización están causando una polarización y sesgo en los usuarios. “La polarización es una forma extrema de personalización en temas que nos preocupan”, dice Elisa Celis, una profesora de la Universidad de Yale citada en el artículo y quien es científica experta en el análisis de datos.



El artículo concluye que los algoritmos están conduciendo a los usuarios a cierto contenido en particular, que en algunos casos es nocivos. “La gente está acostumbrada a pensar que estas plataformas son fuentes de noticias confiables. Lo que son realmente son espacios de publicidad a gran escala”, dice Safiya Naya, experta en Comunicaciones de la Universidad de Carolina del Sur.



REDACCIÓN APP