La adquisición de Activision Blizzard Inc. por parte de Microsoft Corp. afectará el negocio de consolas de Sony Group Corp y ofrecerá una experiencia "degradada" a los jugadores de PlayStation, testificó un ejecutivo del gigante de electrónica japonés, respaldando la afirmación de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) de que la operación dañaría la competencia en el mercado.



"Creo que esta transacción es perjudicial para la competencia", declaró James Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, en una deposición en video pregrabada que se reprodujo el martes en un tribunal federal de San Francisco.

El juez debe decidir si pausar la operación mientras se resuelve el desafío legal de la FTC a la transacción. Este caso representa una prueba importante para la capacidad de la FTC de bloquear acuerdos tecnológicos en los tribunales, después de que la agencia perdiera un desafío a una adquisición por parte de Meta Platforms Inc. a principios de este año.



Ryan anticipó que Microsoft podría usar el popular título de Activision, 'Call of Duty', "de alguna manera para perjudicarnos", al excluir potencialmente el contenido del juego de disparos de PlayStation a través de una "exclusión total o parcial". Esto llevaría a "algún tipo de experiencia degradada" para los jugadores de PlayStation que juegan Call of Duty, dijo Ryan.



Agregó que Microsoft utilizaría el juego para "desfavorecer" a Sony y dirigir a los jugadores de PlayStation a los servicios de Xbox, como el programa de suscripción de juegos Game Pass de Microsoft.

Facebook Twitter Linkedin

Game Pass tiene una versión para consolas, una para PC y una que integra ambas. Foto: Xbox

El testimonio de Ryan podría respaldar el argumento de la agencia de que la transacción dañará a los competidores de Microsoft en los mercados de juegos de consola y en la nube, que permiten la transmisión de juegos en PC y consolas en lugar de su descarga. La FTC ha dicho que Microsoft podría excluir los juegos de Activision de los dispositivos PlayStation, que dominan el mercado de consolas.



Los CEOs de Microsoft, Satya Nadella, y de Activision, Bobby Kotick, tomarán el estrado este miércoles, informó Rakesh Kilaru, abogado de Microsoft, a la jueza de distrito de los Estados Unidos, Jacqueline Scott Corley, quien supervisa el procedimiento. Serán interrogados por los abogados de la FTC y defenderán el acuerdo, que tiene como fecha límite de cierre el 18 de julio.



El correo electrónico de diciembre de 2019 de Matt Booty, presentado por la FTC, sugería la intención de Microsoft de usar su poder económico para eliminar del mercado de los videojuegos a los competidores, incluido Sony. "Estamos (Microsoft) en una posición muy única para gastar a Sony hasta sacarla del negocio", dijo Booty en el correo electrónico.



Microsoft respondió que el correo electrónico precede en 25 meses al anuncio de su adquisición de Activision y que "se refiere a tendencias de la industria que nunca seguimos y que no está relacionado con la adquisición".