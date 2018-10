"Lo que limita son las características técnicas": Carlos Zenteno

Con una posible ley para la modernización del sector en la que serían realidad un regulador convergente, incentivos para la inversión del sector privado y una prolongación en las licencias del espectro, los operadores del país se preparan para asumir las responsabilidades y los retos que hoy llegan a una Colombia que no se quiere quedar atrás en materia digital.



Vencer la brecha digital, lograr mayor velocidad en la conexión a internet y proporcionar servicios más transparentes con los usuarios son algunos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria de las telecomunicaciones en Colombia.



EL TIEMPO habló con los presidentes de los tres principales operadores del país acerca del futuro del sector.

¿Cuánto va a tomar llegar a contar con redes 5G y cómo podemos lograrlo?

5G es una tecnología que todavía está en pruebas en todo el mundo. A principios de este año hicimos pruebas con frecuencias de 28 GHz que nos asignó temporalmente la Agencia Nacional del Espectro. Yo creería que la estimación de la llegada de esta tecnología al país podría ser para finales del 2020 porque aún está en pruebas.

¿Hay planes para trabajar en conjunto con el sector público para la infraestructura de redes de telecomunicaciones?

Cuando se habla del internet y la nube, a veces, creo yo, las personas pierden la visibilidad de que para eso se requiere de una infraestructura física y de cobertura nacional a través de 4G Y 4.5 G.



La brecha que hoy tenemos en Colombia es precisamente porque algunas poblaciones muy pequeñas no tienen todavía cobertura de red móvil ni de cable y la mejor forma para lograrlo es hacerlo de la mano del gobierno. Para esto es necesario tener reglas claras, seguridad jurídica y un marco regulatorio que incentive las inversiones, que se favorezca que las empresas que tienen capacidad de inversión, como lo es Claro, no tengan restricciones adversas por el hecho que la inversión nos lleve a tener más clientes, porque si vas a poblaciones donde nadie ha llegado, lo lógico es que vayas a tener más clientes en esa zona.

Las poblaciones que no están cubiertas, probablemente, a nivel de rentabilidad no son atractivas, en esos casos es donde se utilizan los fondos que se han ido acumulando que todas las compañías contribuimos mensualmente dentro de la regulación establecida.



Si el entorno regulatorio y la seguridad jurídica están presentes, Claro va a hacer las inversiones necesarias.

¿Qué opina del proyecto de ley para modernización del sector TIC, presentado por la ministra Sylvia Constaín, en el que se extendería el uso del espectro por 30 años?

Nosotros lo vemos como algo positivo y precisamente tiene que ver con lo del incentivo a las inversiones. Si tenemos un plazo de licencias a 30 años, sin duda nuestros grupos económicos van a estar más dispuestos a invertir porque las condiciones son de largo plazo.



Nuestra regulación todavía tiene esas limitaciones a diferencia de otros países y si plazos son más largos, eso les da tranquilidad a las empresas.

¿Cree que la tendencia a usar más el internet que el teléfono nos llevará a unificar servicios y a un futuro desplazamiento de los planes de minutos por los planes de datos?

Yo creo que conviven. Sin embargo, ya hay una tendencia acelerada en los jóvenes a utilizar más las redes sociales y todo lo que esté basado en internet, pero en el mundo de los negocios uno utiliza la herramienta que más le convenga para cada caso. A veces uno resuelve negocios con mensajes o llamadas.

¿Qué están haciendo para ser más claros con los usuarios a la hora de ofrecer sus servicios teniendo en cuenta la sanción impuesta por la Superintendencia De Industria y Comercio?

Uno tiene que ser muy claro con el cliente desde el principio. En nuestro proceso de ventas tratamos de que todo esté muy claro desde el vendedor. Buscamos mandar un resumen a nuestro cliente de lo que está contratando y después en el proceso de atención, la mejor forma es mantener una interacción con el cliente.

¿Cómo se ve el futuro de los hogares colombianos?, ¿estamos cerca de poder disfrutar de un verdadero IoT?

Es una realidad, de hecho, en Claro ya contamos con verdaderas soluciones IoT para los hogares. Somos el único operador en ofrecer velocidades en el hogar de hasta 300 megas que permite que un hogar este hiperconectados y, adicionalmente, tenemos 224 municipios con nuestra Gigared 4.5 G, preparados para las capacidades y velocidades que requiere el Internet de las Cosas.

Con las señales que ha mandado el gobierno, ¿están listos para participar en una subasta del espectro radioeléctrico?

Dadas las condiciones de inversión y estabilidad jurídica, Claro siempre buscará contar con el espectro necesario para brindar el mejor servicio a los usuarios.

A raíz del lanzamiento de iPhone, en donde se presentó la eSIM, ¿cuándo podrá llegar a ser una realidad esto en Colombia?

Lo lanzaremos cuando todas las pruebas de funcionamiento sean exitosas.

¿Qué detiene a los operadores para ofrecer planes realmente ilimitados?

Las redes fijas que sí tienen servicios ilimitados, con las que se pueden consumir los datos a la velocidad contratada y no tienes un tope de velocidad, tienen características técnicas muy diferentes a las redes móviles porque en estas está el desafío de la capacidad de uso. No hay un cable, sino una antena que da cobertura en una determinada área y la demanda de capacidad es muy alta. Lo que limita son las características técnicas de las redes móviles para que se puedan ofrecer esos servicios.

Es probable que más adelante, cuando tengamos tecnologías más eficientes como las redes 5G, crezcan los paquetes y se hagan casi que ilimitados.



MARIA PAULINA ARANGO M

REDACCIÓN TECNÓSFERA

